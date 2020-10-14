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Пандемия коронавируса ,  
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Заседания Мособлдумы будут проходить онлайн из-за COVID-19

Московская областная Дума
Московская областная Дума (Фото: mosoblduma.ru)

Мероприятия и заседания Московской областной думы переведут в онлайн-формат из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба совета депутатов.

«Такое решение принято исходя из соображений безопасности. Несмотря на то, что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате ВКС», — заявил спикер Игорь Брынцалов.

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Он также подчеркнул, что все сотрудники пенсионного возраста и страдающие хроническими заболеваниями перешли на удаленный формат работы.

По словам спикера, Мособлдума будет работать в таком режиме до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не нормализуется. Он отметил, что система удаленной работы отработана с апреля, поэтому проблем с оперативным рассмотрениям законов не возникнет.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из-за вспышки коронавируса нижняя палата парламента частично перейдет на удаленный режим работы. Он отметил, что заседания комитетов будут проводиться в режиме видеоконференций, а количество посетителей будет сокращено. Тогда в Госдуме за неделю госпитализировали восемь депутатов с COVID-19.

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По данным оперативного штаба, сейчас в России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в России выявили более 14 тыс. случаев заражения, что является самым большим показателем за все время пандемии. Из них более трети приходятся на Москву и Московскую область — 4573 и 429 случаев соответственно.

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Фото:Павел Лисицын/РИА Новости

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин потребовал перевести 30% сотрудников всех предприятий на удаленную работу, рекомендовал жителям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями не покидать дома без острой необходимости, а также объявил каникулы для школьников до 18 октября.

Правительство Подмосковья также приняло меры по урегулированию ситуации с распространением вируса. Глава Московской области Андрей Воробьев поручил образовательным учреждениям, перевозчикам и местным властям усилить контроль за соблюдением пасочного режима, а также отправил на досрочные каникулы треть всех школ региона.

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