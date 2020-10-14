Заседания Мособлдумы будут проходить онлайн из-за COVID-19

Московская областная Дума (Фото: mosoblduma.ru)

Мероприятия и заседания Московской областной думы переведут в онлайн-формат из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба совета депутатов.

«Такое решение принято исходя из соображений безопасности. Несмотря на то, что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате ВКС», — заявил спикер Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что все сотрудники пенсионного возраста и страдающие хроническими заболеваниями перешли на удаленный формат работы.

По словам спикера, Мособлдума будет работать в таком режиме до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не нормализуется. Он отметил, что система удаленной работы отработана с апреля, поэтому проблем с оперативным рассмотрениям законов не возникнет.