Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13 окт, 13:16
В Москве от коронавируса вылечились еще 1970 человек Общество, 11:13 Луис Суарес стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских сборных Спорт, 11:13 Как перейти на бережливое производство и не разорить компанию Pro, 11:11 Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация РБК Стиль и Яндекс Дзен, 11:01 Власти Москвы пригласят в школы тьюторов из-за ограничений в пандемию Общество, 10:59 Долгострои и двойные продажи: главные риски покупки апартаментов Недвижимость, 10:55 Минздрав сообщил о приросте заболеваемости коронавирусом на 26% за неделю Общество, 10:47 Люксембургский игрок «Уфы» принял участие в драке в матче Лиги наций Спорт, 10:44 Схоронить как: почему no-code-проекты обрекли программистов на вымирание Pro, 10:39 Стоимость акций всех компаний Китая выросла до абсолютного максимума Инвестиции, 10:38 Мурашко допустил возврат к «почасовым» выплатам медикам за работу с COVID Общество, 10:36 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 10:32 Кроссовер Audi Q8 получил две гибридные версии Авто, 10:31 РБК Pro: как бренды используют чувства потребителей. 8 основных факторов Pro, 10:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав сообщил о приросте заболеваемости коронавирусом на 26% за неделю

Прирост заразившихся за неделю в расчете на 100 тыс. населения увеличился с 41 до почти 53 человек. Две трети госпитализированных с COVID-19 находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России за неделю прирост заболеваемости коронавирусом увеличился на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до почти 53 человек на 100 тыс. населения. «В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%», — отметил министр (цитата ТАСС).

Вирусолог допустил более интенсивную вторую волну коронавируса
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мурашко сообщил, что почти у 20% госпитализированных с коронавирусом наблюдается легкое течение болезни, у 68,3% — средней тяжести, почти у 11% — тяжелое. В крайне тяжелом состоянии находятся около 1,5% пациентов. «В целом по стране на сегодняшний день в амбулаторных условиях получают помощь почти 66% больных с COVID-19», — добавил он.

В настоящее время, как отметил глава Минздрава, в России ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны», — подчеркнул Мурашко.

Министр считает, что соблюдение населением эпидемиологических требований по коронавирусу является ключевым фактором. «Это позволит минимизировать риски для страны, в том числе для экономической деятельности», — заключил глава ведомства.

В Минздраве исключили возможность заражения COVID-19 после прививки
Общество
Фото:Александр Земляниченко / AP

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

На прошлой неделе Мурашко назвал способ избежать второй волны COVID-19 малыми затратами. По его ловам, для этого россияне должны продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. Не нужно испытывать систему на прочность — и собственное здоровье тем более», — подчеркнул он.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по состоянию на 13 октября в стране COVID-19 заразились 1 326 178 человек, из них чуть более 1 млн полностью выздоровели, 22 966 пациентов скончались.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 прирост Минздрав Михаил Мурашко
Материалы по теме
В Минздраве заявили о занятости 90% коечного фонда для больных COVID-19
Общество
Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 октября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter