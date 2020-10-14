Минздрав сообщил о приросте заболеваемости коронавирусом на 26% за неделю

Прирост заразившихся за неделю в расчете на 100 тыс. населения увеличился с 41 до почти 53 человек. Две трети госпитализированных с COVID-19 находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр

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В России за неделю прирост заболеваемости коронавирусом увеличился на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до почти 53 человек на 100 тыс. населения. «В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%», — отметил министр (цитата ТАСС).

Мурашко сообщил, что почти у 20% госпитализированных с коронавирусом наблюдается легкое течение болезни, у 68,3% — средней тяжести, почти у 11% — тяжелое. В крайне тяжелом состоянии находятся около 1,5% пациентов. «В целом по стране на сегодняшний день в амбулаторных условиях получают помощь почти 66% больных с COVID-19», — добавил он.

В настоящее время, как отметил глава Минздрава, в России ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны», — подчеркнул Мурашко.