В России впервые выявили более 14 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки

Это новый суточный рекорд и впервые, когда в стране выявляют более 14 тыс. зараженных за сутки. Последние три дня в России регистрировали более 13 тыс. инфицированных

Фото: Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразился 14 231 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии это первый случай, когда в стране коронавирусом за сутки заболели более 14 тыс. человек. Последние три дня в России выявляли более 13 тыс. заразившихся. Всего в стране зарегистрировали 1,34 млн случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены в 84 регионах России. Ни единого случая не было зафиксировано лишь в Чукотском автономном округе. 3585 (25,2%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 1,1%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах: