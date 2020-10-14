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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые выявили более 14 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки

Это новый суточный рекорд и впервые, когда в стране выявляют более 14 тыс. зараженных за сутки. Последние три дня в России регистрировали более 13 тыс. инфицированных
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразился 14 231 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии это первый случай, когда в стране коронавирусом за сутки заболели более 14 тыс. человек. Последние три дня в России выявляли более 13 тыс. заразившихся. Всего в стране зарегистрировали 1,34 млн случаев заболевания COVID-19.

Минздрав сообщил о приросте заболеваемости коронавирусом на 26% за неделю
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены в 84 регионах России. Ни единого случая не было зафиксировано лишь в Чукотском автономном округе. 3585 (25,2%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 1,1%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 4573;
  • Санкт-Петербург — 602;
  • Московская область — 429;
  • Ростовская область — 280;
  • Нижегородская область — 277;
  • Воронежская область — 216;
  • Свердловская область — 211;
  • Ханты-Мансийский автономный округ — 199;
  • Архангельская область — 195;
  • Красноярский край — 195;
  • Иркутская область — 179;
  • Кемеровская область — 176;
  • Томская область — 175;
  • Забайкальский край — 173;
  • Алтайский край — 172;
  • Ульяновская область — 170;
  • Волгоградская область — 169;
  • Ставропольский край — 165;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 163.

В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (344 тыс.), Подмосковье (78,6 тыс.), Санкт-Петербург (49,2 тыс.), Нижегородская (35,6 тыс.) и Свердловская (31,7 тыс.) области.

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В России за сутки умерли 239 человек с COVID-19
Общество
Фото:Сергей Русанов / РИА Новости

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 23 205 человек. (Данные штаба расходятся с информацией Росстата из-за разницы в учете: статистическое ведомство насчитало более 45 тыс. смертей от COVID-19 за апрель—август.) Более 1 млн заболевших выздоровели. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 51,8 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 436 тыс. за последние сутки.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 заболеваемость Россия
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