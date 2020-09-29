Володин заявил о госпитализации 8 депутатов с COVID-19 за неделю

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Число депутатов Государственной думы России, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, возросло до 18 человек. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«У нас на прошлый понедельник было десять депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов», — уточнил он.

Глава Госдумы отметил, что общее число переболевших коронавирусом и имеющих антитела депутатов составляет 60 человек.

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