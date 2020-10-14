В Кремле посоветовали дождаться решения суда по делу Сафронова

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кремль заинтересован в расследовании дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, однако не может сообщать о деталях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана», — сказал Песков. При этом он указал, что специфика этого дела не позволяет давать все его детали широкой огласке.

По его словам, основным критерием в деле будет решение суда, на которое нужно ориентироваться. «Это не общественное разбирательство, в стране есть четкое законодательство, которое не является общественным измерением», — пояснил Песков.

В начале сентября защитник Сафронова Иван Павлов сообщил, что больше не сможет давать комментарии о сути дела из-за акта, аналогичного подписке о неразглашении. Тогда защитник пояснил, что следователь Александр Чабан предлагал ему подписать подписку о неразглашении о данных предварительного следствия. Когда Павлов отказался, Чабан составил акт, имеющий аналогичную силу.