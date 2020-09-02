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Дело Ивана Сафронова ,  
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Адвокат Сафронова сообщил о запрещающем ему разглашать детали дела акте

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Иван Павлов, защищающий обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова, больше не сможет подробно комментировать суть дела из-за составления акта, аналогичного подписке о неразглашении. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Плохая новость в том, что я теперь несколько ограничен в своих возможностях <...>. К сожалению, я больше не могу подробно комментировать существо дела», — сказал адвокат.

По словам Павлова, следователь Александр Чабан накануне «подкараулил» его в СИЗО, где он навещал другую свою подзащитную, Карину Цуркан (ее обвиняют в шпионаже; ст. 276 УК РФ), и предложил дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Адвокат отказался, и следователь составил «акт, имеющий ту же силу, что и подписка».

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Общество
Иван Сафронов

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали 7 июля. Его обвиняют по ст. 275 УК (государственная измена).

ФСБ официально не разглашала подробности дела. По данным стороны защиты, Сафронова подозревают в том, что он передавал чешской спецслужбе данные о военно-техническом сотрудничестве России и стран Ближнего Востока, а конечным получателем этой информации были США.

Сам Сафронов не признает вину. Как сообщают его защитники, во время работы журналистом он не имел доступа к материалам, представляющим гостайну. В «Роскосмосе» также сообщали, что обвиняемый не получал доступа к государственной тайне при работе в госкорпорации. Изначально Лефортовский суд Москвы поместил Сафронова под стражу до 6 сентября. В среду, 2 сентября, суд продлил арест на три месяца.

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Теги: Иван Сафронов, адвокат
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