Адвокат Сафронова сообщил о запрещающем ему разглашать детали дела акте

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Иван Павлов, защищающий обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова, больше не сможет подробно комментировать суть дела из-за составления акта, аналогичного подписке о неразглашении. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Плохая новость в том, что я теперь несколько ограничен в своих возможностях <...>. К сожалению, я больше не могу подробно комментировать существо дела», — сказал адвокат.

По словам Павлова, следователь Александр Чабан накануне «подкараулил» его в СИЗО, где он навещал другую свою подзащитную, Карину Цуркан (ее обвиняют в шпионаже; ст. 276 УК РФ), и предложил дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Адвокат отказался, и следователь составил «акт, имеющий ту же силу, что и подписка».

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали 7 июля. Его обвиняют по ст. 275 УК (государственная измена).