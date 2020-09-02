Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Суд на три месяца продлил срок заключения под стражей советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.

Заседание прошло в закрытом режиме, несмотря на то, что, как указал на заседании прокурор, в арестном материале нет засекреченных сведений.

Защита журналиста просила изменить ему меру пресечения на не связанную с ограничением свободы, в том числе на личное поручительство. Друзья, коллеги и адвокаты Сафронова собрали более сотни личных поручительств за него.

Сафронов был задержан и арестован 7 июля, подробности его дела официально ФСБ не разглашала. По словам его адвоката Ивана Павлова, в обвинении сказано, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств. Одна из заметок Сафронова, опубликованная в 2019 году и повлекшая за собой дипломатический скандал, была посвящена поставкам истребителей Су-35 в Египет, сообщали его знакомые. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) тогда подавала к «Коммерсанту» иск о разглашении гостайны.

Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. По словам адвокатов журналиста, следователи в разговорах с ним и его защитой эту связь отрицают, при этом в деле есть материалы экспертизы всех заметок Сафронова на предмет содержания секретных сведений. ФСБ предлагала журналисту заключить досудебное соглашение со следствием (оно гарантирует наказание не строже двух третей от максимальной санкции), условием которого было раскрытие источников Сафронова, говорил Павлов.