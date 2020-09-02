Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 73,58 (-0,22) Инвестиции, 01 сен, 12:13
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 88,15 (+0,33) Инвестиции, 01 сен, 12:13
В Кремле заявили об отсутствии в повестке дня военной базы в Белоруссии Политика, 12:58 В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками Политика, 12:55 Лавров назвал дату поездки Мишустина в Минск Политика, 12:51 ЛДПР показала видео вакцинации Жириновского от коронавируса Общество, 12:48 Сурков в стихах сравнил кокаин и свободу Общество, 12:40 СМИ узнали о планах регионов по совмещению учебы и голосования в школах Общество, 12:36 Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 12:35 Майнеры Ethereum заработали рекордные $500 тыс. за час Крипто, 12:35 Тедеско из «Спартака» стал претендентом на звание тренера месяца Спорт, 12:34 Путин поздравил Валентина Гафта 85-летним юбилеем Общество, 12:29 Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене Общество, 12:23 Все как на ладони: как современные ситуационные центры помогают бизнесу Pro, 12:22 Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии коронавируса Авто, 12:21 Выпуск бюджетного российского электрокара отложили из-за нехватки денег Авто, 12:11
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Суд на три месяца продлил срок заключения под стражей советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.

Заседание прошло в закрытом режиме, несмотря на то, что, как указал на заседании прокурор, в арестном материале нет засекреченных сведений.

Защита журналиста просила изменить ему меру пресечения на не связанную с ограничением свободы, в том числе на личное поручительство. Друзья, коллеги и адвокаты Сафронова собрали более сотни личных поручительств за него.

Сафронов был задержан и арестован 7 июля, подробности его дела официально ФСБ не разглашала. По словам его адвоката Ивана Павлова, в обвинении сказано, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств. Одна из заметок Сафронова, опубликованная в 2019 году и повлекшая за собой дипломатический скандал, была посвящена поставкам истребителей Су-35 в Египет, сообщали его знакомые. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) тогда подавала к «Коммерсанту» иск о разглашении гостайны.

Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. По словам адвокатов журналиста, следователи в разговорах с ним и его защитой эту связь отрицают, при этом в деле есть материалы экспертизы всех заметок Сафронова на предмет содержания секретных сведений. ФСБ предлагала журналисту заключить досудебное соглашение со следствием (оно гарантирует наказание не строже двух третей от максимальной санкции), условием которого было раскрытие источников Сафронова, говорил Павлов.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Иван Сафронов, ФСБ, госизмена
Материалы по теме
Адвокат сообщил о запрете Сафронову звонков и свиданий с близкими
Общество
В отношении адвоката Сафронова открыли дисциплинарное производство
Общество
Сафронова заподозрили в шифровании информации паролями из книги о Ельцине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter