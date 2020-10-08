Рогозин выразил надежду на оправдательный приговор по делу Сафронова

Дмитрий Рогозин (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал в интервью ТАСС, что надеется на оправдательный приговор по делу своего советника, журналиста Ивана Сафронова. Однако он не исключил, что «может быть доказано другое».

Рогозин также рассказал, что узнал о задержании Сафронова из телесюжета. «Для центрального аппарата «Роскосмоса» было шоком, когда вдруг по телевидению мы узнали об аресте Сафронова», — сказал Рогозин.

Он также отметил, что задержание Сафронова удивило его, и пояснил, что все сотрудники при приеме на работу в «Роскосмос» проходят «специальную проверку» нескольких департаментов, которые занимаются защитой государственной тайны и экономической безопасностью.

«Там работают профессионалы, в том числе действующие офицеры спецслужб. Я привык полагаться на то, что это сильные фильтры», — добавил глава «Роскосмоса».