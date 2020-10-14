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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила о намерении наносить удары по территории Азербайджана

Фото:Sipan Gyulumyan / AP
Фото: Sipan Gyulumyan / AP

Министерство обороны Армении сообщило, что оставляет за собой право брать под прицел военные объекты на территории Азербайджана. Об этом заявила пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

«Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право <…> брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», — написала она в Facebook.

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Фото:Министерство обороны Азербайджана / AP

При этом Степанян отметила, что пока с территории Армении не был выпущен ни один снаряд, пуля или ракета в сторону Азербайджана.

Пресс-секретарь пояснила, что министерство приняло такое решение после того, как азербайджанские военные нанесли удар по боевой технике на территории Армении, объясняя это потенциальной угрозой мирному населению Азербайджана.

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Фото:Владимир Трефилов/РИА Новости

В свою очередь, ведомство Азербайджана сообщило, что у страны нет военных интересов на территории Армении. Напротив, по сообщениям министерства, Ереван пытается расширить территорию конфликта и наносит удары по населенным пунктам Азербайджана.

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«Все легитимные военные цели противника, взявшие под прицел гражданское население и населенные пункты Азербайджана, будут уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

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Фото: Reuters

Ранее в ходе переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна страны заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 11:00 мск 10 октября. Однако с наступлением указанного времени страны снова обвинили друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах. В связи с этим Лавров предложил направить в зону конфликта военных наблюдателей из России. При этом он отметил, что такое решение не может быть принято без согласия обеих сторон конфликта.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Тогда государства обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и ввели военное положение. Сообщения о сотнях раненых и погибших, в том числе среди мирного населения, поступают с обеих сторон.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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