Армения заявила о намерении наносить удары по территории Азербайджана

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Министерство обороны Армении сообщило, что оставляет за собой право брать под прицел военные объекты на территории Азербайджана. Об этом заявила пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

«Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право <…> брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», — написала она в Facebook.

При этом Степанян отметила, что пока с территории Армении не был выпущен ни один снаряд, пуля или ракета в сторону Азербайджана.

Пресс-секретарь пояснила, что министерство приняло такое решение после того, как азербайджанские военные нанесли удар по боевой технике на территории Армении, объясняя это потенциальной угрозой мирному населению Азербайджана.