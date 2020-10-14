Армения заявила о намерении наносить удары по территории Азербайджана

В свою очередь, ведомство Азербайджана сообщило, что у страны нет военных интересов на территории Армении. Напротив, по сообщениям министерства, Ереван пытается расширить территорию конфликта и наносит удары по населенным пунктам Азербайджана.
«Все легитимные военные цели противника, взявшие под прицел гражданское население и населенные пункты Азербайджана, будут уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в ходе переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна страны заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 11:00 мск 10 октября. Однако с наступлением указанного времени страны снова обвинили друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах. В связи с этим Лавров предложил направить в зону конфликта военных наблюдателей из России. При этом он отметил, что такое решение не может быть принято без согласия обеих сторон конфликта.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Тогда государства обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и ввели военное положение. Сообщения о сотнях раненых и погибших, в том числе среди мирного населения, поступают с обеих сторон.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.