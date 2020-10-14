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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава МИД Армении заявил об «экспорте агрессии» Турцией на Кавказе

По словам министра, Анкара выступает активным участником на Южном Кавказе, однако ее роль заключается в «агрессивной односторонней поддержке» Азербайджана
Фото:Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Сегодня Турция играет активную роль на Южном Кавказе, однако Армения не может принимать или приветствовать такое участие, заявил в разговоре с РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Турция уже играет активную роль в регионе. Но она выражается в экспорте дестабилизационной агрессивной политики на Южном Кавказе, в агрессивной односторонней поддержке Азербайджана, внедрении боевиков-террористов в регион», — сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что сегодня «предполагается», что в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция способна играть какую-то роль, однако сейчас «даже трудно понять, как это может вообще быть», отметил Мнацаканян.

Глава МИД Армении — РБК: «Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху»
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Зограб Мнацаканян

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают.

При этом Турция открыто поддерживает Азербайджан и требует от Еревана «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории». По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, только в этом случае удастся прекратить военные действия. 13 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара при любых обстоятельствах поддержит Баку — как на поле боя, так и за столом переговоров.

МИД Армении исключил мир в Карабахе при выборе Азербайджаном «пути силы»
Политика
Зограб Мнацаканян

9 октября в Москве по инициативе президента Владимира Путина состоялись переговоры представителей Баку и Еревана. По их итогам стороны договорились об установлении перемирия с утра 10 октября, однако вскоре вступления режима в силу обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Вечером 13 октября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление по трем-четырем направлениям в Нагорном Карабахе, причем на северном направлении столкновения были «особенно тяжелыми».

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Вопросы мирного урегулирования статуса Нагорного Карабаха обсуждаются в Минской группе ОБСЕ, у которой три сопредседателя — Россия, США и Франция. В нее также входят Армения и Азербайджан. После возобновления в Нагорном Карабахе столкновений   неоднократно поднимался вопрос об эффективности существующих переговорных форматов. В частности,  президент Азербайджана Ильхам Алиев счел формат неэффективным из-за необходимости включить Турцию, что Ереван категорически отвергает.

Ереван же считает необходимым включение в переговорный процесс представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Несмотря на противоречия по итогам встречи в стороны Москве 9-10 октября стороны подтвердили неизменность состава переговорщиков по мирному урегулированию.

Авторы
Анастасия Батманова, Александр Атасунцев
Турция Армения Азербайджан
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