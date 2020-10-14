Глава МИД Армении заявил об «экспорте агрессии» Турцией на Кавказе

По словам министра, Анкара выступает активным участником на Южном Кавказе, однако ее роль заключается в «агрессивной односторонней поддержке» Азербайджана

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Сегодня Турция играет активную роль на Южном Кавказе, однако Армения не может принимать или приветствовать такое участие, заявил в разговоре с РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Турция уже играет активную роль в регионе. Но она выражается в экспорте дестабилизационной агрессивной политики на Южном Кавказе, в агрессивной односторонней поддержке Азербайджана, внедрении боевиков-террористов в регион», — сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что сегодня «предполагается», что в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция способна играть какую-то роль, однако сейчас «даже трудно понять, как это может вообще быть», отметил Мнацаканян.



Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают.

При этом Турция открыто поддерживает Азербайджан и требует от Еревана «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории». По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, только в этом случае удастся прекратить военные действия. 13 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара при любых обстоятельствах поддержит Баку — как на поле боя, так и за столом переговоров.