В Минобороны Армении сообщили о сбитом азербайджанском штурмовике Су-25

Ранее главы МИД России, Армении и Азербайджана провели в Москве переговоры по урегулированию конфликта. Стороны договорились о гуманитарном прекращении огня с полудня 10 октября. Однако с началом перемирия страны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Военные действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Страны обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. С обеих сторон поступают сообщения о сотнях раненых и погибших, в том числе среди мирного населения.