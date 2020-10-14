Азербайджан нанес удар по ракетному комплексу на территории Армении

«Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство», — отметили в армянском военном ведомстве.
Там добавили, что «отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике атаковать любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», ответственность «за процесс изменения зоны боевых действий» в Ереване возложили на Баку.
Азербайджанские военные отметили также, что в 01:00 ночи «на том же направлении» были уничтожены ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции.
Министр обороны России Сергей Шойгу призвал своих коллег в Армении и Азербайджане Давида Тонояна и Закира Гасанова к выполнению в полном объеме соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В ведомстве отметили, что Шойгу поговорил по телефону с главами двух оборонных ведомств.
Ранее, 11 октября, в Баку заявили о ракетном ударе по азербайджанскому городу Гянджа, в результате которого под удар попали жилые дома, погибли десять человек, десятки пострадали, в том числе дети. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он лично санкционировал удар.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.