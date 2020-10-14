Азербайджан нанес удар по ракетному комплексу на территории Армении

В Ереване заявили, что оставляют за собой право наносить удары по объектам на территории Азербайджана. Вину за «изменение зоны боевых действий» в Ереване возложили на Баку

Фото: Министерство обороны Азербайджана / AP

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

«14 октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», — отметили в Минобороны.

В Минобороны Армении заявили, что удар был нанесен «всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана».