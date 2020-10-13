Около 100 тыс. москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве оштрафовали более 95,9 тыс. пассажиров за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«С 12 мая оформлено более 95,9 тыс. постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн руб.», — отметил он.

Султанов напомнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в транспорте был введен штраф — 5 тыс. руб. В сутки проводится около 100 рейдов для выявления нарушителей.

За последние две недели штрафы получили 10 тыс. пассажиров, которые не носили маски или перчатки в столичном транспорте, отмечает агентство.