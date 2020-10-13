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Около 100 тыс. москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве оштрафовали более 95,9 тыс. пассажиров за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«С 12 мая оформлено более 95,9 тыс. постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн руб.», — отметил он.

Султанов напомнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в транспорте был введен штраф — 5 тыс. руб. В сутки проводится около 100 рейдов для выявления нарушителей.

За последние две недели штрафы получили 10 тыс. пассажиров, которые не носили маски или перчатки в столичном транспорте, отмечает агентство.

Роспотребнадзор выявил COVID-19 в смывах с поверхностей в транспорте
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее рассказал о способах защиты от коронавирусной инфекции в транспорте. Главное, по его словам, находиться в транспорте в маске, желательно надевать перчатки, соблюдать социальную дистанцию и открывать форточку.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 9 октября приостановил льготный проезд школьников, и людей старше 65 лет в транспорте из-за эпидемиологической ситуации в городе. Для школьников ограничение продлится до конца каникул — 18 октября, для пенсионеров — до 28 октября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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