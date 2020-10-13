В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1750 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в столице 1750 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

Общее количество выздоровевших, по словам Раковой, выросло до 264,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что за 12 октября в столице умерло максимальное число людей с COVID-19 с начала июня — 58 человек. С начала пандемии в столице в результате заражения коронавирусом скончались 5687 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неделю с 12 октября «решающей» в борьбе с распространением вируса. Если москвичи будут строго соблюдать предписанные меры предосторожности, то появится шанс обойтись «без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер» для стабилизации эпидемиологической ситуации в столице, говорил он.