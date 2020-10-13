В Москве за сутки умерло максимальное число людей с COVID с начала июня

В течение 24 часов в столице умерли 58 человек с коронавирусом, всего в Москве после заболевания COVID-19 скончались 5687 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число летальных случаев в столице, таким образом, выросло до 5687.

Больший суточный прирост смертей с COVID-19 в последний раз был зафиксирован 9 июня, тогда скончались 59 человек.

Москва занимает первое место по этому показателю среди всех регионов России. За ней идут Санкт-Петербург, где умер 3241 человек и Московская область, там зафиксировано 1417 смертей (данные на утро 12 октября).

Всего с начала пандемии в столице выявили 334 813 человек с коронавирусом, из них сейчас проходят лечение 66 434 человека и 262 750 уже выздоровели.