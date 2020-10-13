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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерло максимальное число людей с COVID с начала июня

В течение 24 часов в столице умерли 58 человек с коронавирусом, всего в Москве после заболевания COVID-19 скончались 5687 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число летальных случаев в столице, таким образом, выросло до 5687.

Больший суточный прирост смертей с COVID-19 в последний раз был зафиксирован 9 июня, тогда скончались 59 человек.

Москва занимает первое место по этому показателю среди всех регионов России. За ней идут Санкт-Петербург, где умер 3241 человек и Московская область, там зафиксировано 1417 смертей (данные на утро 12 октября).

Всего с начала пандемии в столице выявили 334 813 человек с коронавирусом, из них сейчас проходят лечение 66 434 человека и 262 750 уже выздоровели.

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Мэр Москвы Сергей Собянин называл неделю, которая началась 12 октября, во многом решающей в борьбе с распространением вируса. По его словам, если граждане будут строго соблюдать предписанные меры предосторожности, то появится шанс добиться стабилизации ситуации с заболеваемостью «без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер».

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При этом он отмечал, что нагрузка на транспорт снизилась недостаточно после введения дополнительных мер в начале октября, а количество людей старше 65 и имеющих хронические заболевания практически не уменьшилось.

Помимо этого, по словам Собянина, выросло число госпитализаций, были открыты резервные больницы.

Из-за роста числа выявленных заражений власти столицы обязали работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
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