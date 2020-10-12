В Минске объяснили применение слезоточивого газа на акции пенсионеров

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Силовики в Минске применяли слезоточивый газ и светошумовые патроны из-за проявления участниками марша пенсионеров «агрессии». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», — заявил Лашкевич.

По словам представителя главка, агрессия со стороны протестующих также была проявлена к транспортному средству, сотрудников силовых служб, которое окружили протестующие. «Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в Минске для разгона участников марша пенсионеров, в котором участвуют преимущественно пожилые люди, силовики использовали слезоточивый газ. Спецсредства применили после того, как пенсионеры попытались освободить задержанных студентов с бело-красно-белыми флагами около здания Белорусского национального технического университета, писал Tut.by.