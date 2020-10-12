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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске объяснили применение слезоточивого газа на акции пенсионеров

Фото:tut.by
Фото: tut.by

Силовики в Минске применяли слезоточивый газ и светошумовые патроны из-за проявления участниками марша пенсионеров «агрессии». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», — заявил Лашкевич.

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По словам представителя главка, агрессия со стороны протестующих также была проявлена к транспортному средству, сотрудников силовых служб, которое окружили протестующие. «Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в Минске для разгона участников марша пенсионеров, в котором участвуют преимущественно пожилые люди, силовики использовали слезоточивый газ. Спецсредства применили после того, как пенсионеры попытались освободить задержанных студентов с бело-красно-белыми флагами около здания Белорусского национального технического университета, писал Tut.by.

Перед началом акции первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что протестные мероприятия в белорусской столице стали «крайне радикальными», в связи с чем в случае необходимости против протестующих будут применены спецсредства и боевое оружие.

«Марш пенсионеров» в Минске и столкновения с силовиками. Видео
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Накануне в Минске и других городах страны прошли «Марши гордости». Как сообщали правозащитники, всего в Белоруссии в этот день на акциях задержали 586 человек. Тогда силовики тоже применяли светошумовые гранаты и водометы.

Люди вышли на протесты в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, на выборах победил действующий лидер Александр Лукашенко, 23 сентября прошла его инаугурация. Однако оппозиция результаты выборов не признала, легитимность Лукашенко также не признают ряд стран ЕС. Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Белоруссии состоялись.

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