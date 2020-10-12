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Протесты в Белоруссии ,  
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В МВД Белоруссии пригрозили протестующим боевым оружием

Протесты стали организованными и крайне радикальными, заявил первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. По его словам, силовики не уйдут с улиц и при необходимости будут использовать боевое оружие
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Протесты в Минске стали «крайне радикальными», в связи с чем в случае необходимости против протестующих будут применены спецсредства и боевое оружие, заявил первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич, сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж
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«Вместе с тем протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — сказал Казакевич.

По словам Казакевича, о радикализации протестов свидетельствуют акции в Минске в минувшее воскресенье. «Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки», — сказал Казакевич, отметив, что «ничего общего с гражданским протестом это не имеет».

В воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах страны прошли акции в поддержку арестованных оппозиционеров. По данным правозащитного центра «Весна», всего в Белоруссии в этот день на акциях задержали 586 человек. Силовики применяли светошумовые гранаты и водометы.

Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих в Минске
Общество

Акции протеста в Минске и других городах продолжаются после президентских выборов 9 августа, по итогам которых, согласно данным ЦИК, 80% голосов получил нынешний президент Александр Лукашенко. Его соперница, единый кандидат от оппозиции, Светлана Тихановская получила чуть более 10% голосов. После выборов оппозиция обвинила власть во фальсификациях. Власти отрицают эти обвинения и считают, что в организации протестов участвуют западные страны.

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Евросоюз не признал итоги выборов. Позднее в Брюсселе заявили о намерении сокращать двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, но увеличивать поддержку белорусского народа и гражданского общества. В Москве итоги выборов в Белоруссии признали. Президент Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, в сентябре президенты провели встречу в Сочи.

Автор
Анастасия Батманова
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