В МВД Белоруссии пригрозили протестующим боевым оружием

Протесты стали организованными и крайне радикальными, заявил первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. По его словам, силовики не уйдут с улиц и при необходимости будут использовать боевое оружие

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Протесты в Минске стали «крайне радикальными», в связи с чем в случае необходимости против протестующих будут применены спецсредства и боевое оружие, заявил первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич, сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

«Вместе с тем протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — сказал Казакевич.

По словам Казакевича, о радикализации протестов свидетельствуют акции в Минске в минувшее воскресенье. «Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки», — сказал Казакевич, отметив, что «ничего общего с гражданским протестом это не имеет».

В воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах страны прошли акции в поддержку арестованных оппозиционеров. По данным правозащитного центра «Весна», всего в Белоруссии в этот день на акциях задержали 586 человек. Силовики применяли светошумовые гранаты и водометы.