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Премия РБК СПб 2019
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Лента новостей
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 77,02
(0)
Инвестиции, 13:44
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 91
(+0,29)
Инвестиции, 13:44
СК возбудил дело после обстрела людей в Нижегородской области
Общество, 19:30
ЕС определился с санкциями, зарплаты школьников. Главные новости РБК
Общество, 19:27
Минфин исключил введение в России налога на бездетность
Общество, 19:23
www.adv.rbc.ru
Эфиры начали дорожать. До конца года возможен рост до $500 за монету
Крипто, 19:21
В России разработали 340-сильную Lada Granta с полным приводом
Авто, 19:19
Универмаг впечатлений: кто стоит за успехом «Стокманна» в России
«РБК Стиль» и «Стокманн», 19:19
Тихановская назвала требование в случае переговоров с Путиным
Политика, 19:19
Банки впервые воспользовались одним из антикризисных инструментов ЦБ
Финансы, 19:16
«Марш пенсионеров» в Минске и столкновения с силовиками. Видео
Политика, 19:15
Отец Франческо Тотти умер от коронавируса
Спорт, 19:05
Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе
РБК и Mercedes-Benz, 18:49
В Минске силовики применили газ против участников марша пенсионеров
Политика, 18:48
Мэр Кисловодска объяснил перепалку с губернатором из-за дороги к школе
Общество, 18:40
У бывшего главного тренера хоккейной сборной России обнаружили COVID-19
Спорт, 18:31
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Политика
,
12 окт, 19:15
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«Марш пенсионеров» в Минске и столкновения с силовиками. Видео
В Минске на улицы города вышли пенсионеры на марш протеста. Между ними и силовиками произошли столкновения.
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