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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске силовики применили газ против участников марша пенсионеров

Видео: TUT.BY новости/Telegram
Видео: TUT.BY новости/Telegram
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В столице Белоруссии правоохранители для разгона участников марша пенсионеров использовали слезоточивый газ. Об этом сообщает Tut.by и «Радио свобода — Беларусь».

Как сообщает Tut.by, в ходе акции начались задержания молодых людей с бело-красно-белыми флагами около здания Белорусского национального технического университета. Участники марша пенсионеров (преимущественно пожилые женщины) попытались помешать силовикам. В ответ правоохранители начали разгонять женщин, используя светошумовые гранаты и перцовый газ.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

По информации «Радио свобода — Беларусь», после применения спецсредств у нескольких пожилых женщин ухудшилось самочувствие. Издание отмечает, что, несмотря на столкновения, марш продолжился, некоторые пенсионеры выкрикивали: «Гранаты нам нипочем и газ нам нипочем!»

Белорусские СМИ сообщают, что подобные марши пенсионеров проходят также в Гродно, Бресте, Витебске и других городах. Участники акции требуют отставки властей.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

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Перед началом акции в белорусском МВД заявляли, что протесты в Минске стали «крайне радикальными», в связи с чем в случае необходимости против протестующих будут применены спецсредства и боевое оружие.

Протестные акции в Белоруссии длятся с 9 августа, после того как ЦИК опубликовала итоги президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Его соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10% голосов. После выборов оппозиция обвинила власть во фальсификациях. Власти отрицают эти обвинения и считают, что в организации протестов участвуют западные страны. Евросоюз не признал итоги выборов. Против ряда белорусских чиновников и силовиков были введены санкции.

В Москве итоги выборов в Белоруссии признают. Президент Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, в сентябре президенты провели встречу в Сочи.

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