В Минске силовики применили газ против участников марша пенсионеров

Белорусские СМИ сообщают, что подобные марши пенсионеров проходят также в Гродно, Бресте, Витебске и других городах. Участники акции требуют отставки властей.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Перед началом акции в белорусском МВД заявляли, что протесты в Минске стали «крайне радикальными», в связи с чем в случае необходимости против протестующих будут применены спецсредства и боевое оружие.

Протестные акции в Белоруссии длятся с 9 августа, после того как ЦИК опубликовала итоги президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Его соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10% голосов. После выборов оппозиция обвинила власть во фальсификациях. Власти отрицают эти обвинения и считают, что в организации протестов участвуют западные страны. Евросоюз не признал итоги выборов. Против ряда белорусских чиновников и силовиков были введены санкции.

В Москве итоги выборов в Белоруссии признают. Президент Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, в сентябре президенты провели встречу в Сочи.