В Минске силовики применили газ против участников марша пенсионеров
В столице Белоруссии правоохранители для разгона участников марша пенсионеров использовали слезоточивый газ. Об этом сообщает Tut.by и «Радио свобода — Беларусь».
Как сообщает Tut.by, в ходе акции начались задержания молодых людей с бело-красно-белыми флагами около здания Белорусского национального технического университета. Участники марша пенсионеров (преимущественно пожилые женщины) попытались помешать силовикам. В ответ правоохранители начали разгонять женщин, используя светошумовые гранаты и перцовый газ.
По информации «Радио свобода — Беларусь», после применения спецсредств у нескольких пожилых женщин ухудшилось самочувствие. Издание отмечает, что, несмотря на столкновения, марш продолжился, некоторые пенсионеры выкрикивали: «Гранаты нам нипочем и газ нам нипочем!»