Правозащитники насчитали почти 600 задержанных на акциях в Белоруссии

До этого сообщалось о более чем 300 задержанных. Среди них несколько десятков журналистов. Против протестующих 11 октября в Минске применяли водометы и светошумовые гранаты

Фото: BelaPAN / Reuters

Во время воскресного «Марша гордости» 11 октября в Белоруссии задержали 586 человека. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Ранее правозащитники заявляли о 300 задержанных. По их данным, кроме Минска силовики задерживали демонстрантов в Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле, Жодино, Жлобине, Кобрине, Гродно и других городах.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 11 октября задержали не менее 40 сотрудников СМИ. Большую часть из них — в Минске. Однако журналистов задерживали также в Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно.

Среди задержанных были журналисты ТАСС. Их привезли в РУВД, переписали личные данные и место проживания, сфотографировали аккредитационную карточку и отпустили.