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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники насчитали почти 600 задержанных на акциях в Белоруссии

До этого сообщалось о более чем 300 задержанных. Среди них несколько десятков журналистов. Против протестующих 11 октября в Минске применяли водометы и светошумовые гранаты
Фото:BelaPAN / Reuters
Фото: BelaPAN / Reuters

Во время воскресного «Марша гордости» 11 октября в Белоруссии задержали 586 человека. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Ранее правозащитники заявляли о 300 задержанных. По их данным, кроме Минска силовики задерживали демонстрантов в Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле, Жодино, Жлобине, Кобрине, Гродно и других городах.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 11 октября задержали не менее 40 сотрудников СМИ. Большую часть из них — в Минске. Однако журналистов задерживали также в Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно.

Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Среди задержанных были журналисты ТАСС. Их привезли в РУВД, переписали личные данные и место проживания, сфотографировали аккредитационную карточку и отпустили.

Перед «Маршем гордости» 11 октября в центр Минска стянули спиецтехнику. Позже в МВД сообщили, что против протестующих применили водометы и светошумовые гранаты.

Кроме того, в центре белорусской столицы по требованию властей ограничили скорость мобильного интернета.

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Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих в Минске
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Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа — люди вышли на улицы после объявления предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80% голосов избирателей.

Президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах. Западные страны не признают итогов выборов и считают власть Лукашенко нелегитимной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выборы прошли честно и что к митингам могут быть причастны западные страны.

Автор
Михаил Котляр
Белоруссия протесты задержания
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Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих в Минске
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Правозащитники сообщили о задержании более 300 протестующих в Белоруссии
Общество
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