Пульмонолог Минздрава назвал сроки окончания пандемии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пандемия коронавируса может продлиться еще не менее года. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал он.

Авдеев также подчеркнул, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России может продлиться еще несколько месяцев.

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