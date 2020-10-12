Пандемия коронавируса , 12 окт, 07:46
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Пульмонолог Минздрава назвал сроки окончания пандемии
Пандемия коронавируса может продлиться еще не менее года. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
«В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал он.
Авдеев также подчеркнул, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России может продлиться еще несколько месяцев.
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