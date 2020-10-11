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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили исследование о трех новых симптомах коронавируса

Фото:Hannah McKay / Getty Images
Фото: Hannah McKay / Getty Images

Эксперты, опрошенные РБК, прокомментировали исследование британских ученых о том, что еще несколько симптомов могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусом.

Ученые передали результаты исследования в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE). Она, в свою очередь, представила результаты правительству. Как установили ученые, боли в мышцах, утомляемость и волдыри могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. В исследовании отмечается, что данные симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

«На самом деле все варианты кожных проявлений коронавирусной инфекции были описаны еще весной вместе с потерей обоняния, например. Если не ошибаюсь, эти особенности есть в методических рекомендациях Минздрава, еще в седьмой версии», — заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

В свою очередь, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что за девять месяцев существования инфекции «открывать» новые симптомы коронавируса довольно сложно.

«Мы уже имеем дело с этой инфекцией девять месяцев, и за это время новые симптомы открывать довольно сложно. Если они возникают, то надо подумать, нет ли новых вариантов вируса. Из тех симптомов, что тут указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах, остальные типичны для респираторных вирусных инфекций. Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса», — добавил вирусолог.

Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших COVID-19
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В начале июня Минздрав России представил методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса, в которых утверждается, что поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции.

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Медики пришли к такому выводу, проанализировав описания клинических кожных сыпей у больных COVID-19, а также собственный опыт наблюдения за тем, как болезнь проходит у пациентов в России.

В заявлении ведомства отмечалось, что дерматозы и кожные сыпи можно разделить на семь групп в зависимости от механизма их развития. Одной из основных задач министерство назвало дифференциальную диагностику поражения кожи при COVID-19 от кожных сыпей, которые могут образоваться по другим причинам.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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