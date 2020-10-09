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Пандемия коронавируса ,  
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В Забайкальском крае начали возвращать ограничения из-за коронавируса

Фото:Jeremy Suyker / Getty Images
Фото: Jeremy Suyker / Getty Images

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов из-за всплеска заболевших коронавирусной инфекцией сократил режим работы кафе и ресторанов, а также запретил массовые мероприятия и работу ночных клубов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В постановлении говорится, что пункты общественного питания должны завершать работу не позднее 24:00 часов. При этом заведение может быть заполнено не более чем на 50% от предусмотренного числа посетителей. Также в регионе до 22 октября запрещается работа танцплощадок и дискотек.

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Фото:пресс-служба губернатора Орловской области

Кроме того, власти запретили проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с участием более 50 человек. О мероприятиях с меньшим числом участников организаторы должны уведомить местные власти за семь рабочих дней, говорится в постановлении губернатора.

В правительстве региона напомнили, что в Забайкальском крае в общественных местах продолжают действовать масочный режим и самоизоляция для лиц старше 65 лет.

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Согласно данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Забайкальском крае было выявлено 140 человек подтвержденным диагнозом COVID-19. За весь период зафиксировано 7255 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 5330 человек, а умерли 72.

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Ранее директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 36 регионах России. Из них 21 субъект находится на стадии первого подъема заболеваемости, 15 — на стадии повторного роста. Он отмечал, что в основном речь идет о Центральном и Приволжском федеральных округах

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Забайкальский край коронавирус COVID-19 ограничения массовые мероприятия общепит
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