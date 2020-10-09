В Забайкальском крае начали возвращать ограничения из-за коронавируса

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов из-за всплеска заболевших коронавирусной инфекцией сократил режим работы кафе и ресторанов, а также запретил массовые мероприятия и работу ночных клубов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В постановлении говорится, что пункты общественного питания должны завершать работу не позднее 24:00 часов. При этом заведение может быть заполнено не более чем на 50% от предусмотренного числа посетителей. Также в регионе до 22 октября запрещается работа танцплощадок и дискотек.

Кроме того, власти запретили проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с участием более 50 человек. О мероприятиях с меньшим числом участников организаторы должны уведомить местные власти за семь рабочих дней, говорится в постановлении губернатора.

В правительстве региона напомнили, что в Забайкальском крае в общественных местах продолжают действовать масочный режим и самоизоляция для лиц старше 65 лет.