В России впервые выявили более 13 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Это третий день подряд, когда число выявленных заражений за сутки бьет рекорды с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировали 1,29 млн случаев заболевания COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние 24 часа в России выявили 13 634 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это новый суточный рекорд и впервые, когда в стране выявляют более 13 тыс. зараженных за сутки. До этого в течение двух дней — 9 и 10 октября — также были установлены рекорды, в частности, 9 октября суточное число заболевших впервые перешагнуло отметку в 12 тыс.

Всего в России было выявлено 1 298 718 зараженных с начала пандемии.

За минувшие сутки максимальное число зараженных выявили в Москве (4105), после этого количество известных случаев заболевания в столице выросло до 325,9 тыс. За сутки еще 501 заразившийся зарегистрирован в Санкт-Петербурге, всего в городе 47 тыс. заболевших, по данным оперативного штаба. Также 416 человек сдали положительный тест в Московской области, всего в регионе 76,9 тыс. инфицированных.

Сейчас в России 255,6 тыс. человек проходят лечение после заражения коронавирусом, 1,02 млн уже выздоровели.

Также за прошедшие сутки в России скончались 149 человек. С учетом новых случаев общее число летальных исходов в стране выросло до 22 597. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве (5560), Санкт-Петербурге (3220) и Подмосковье (1406).

В пятницу, 9 октября, в Кремле предупредили, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 может возобновиться обсуждение новых мер на федеральном уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на данные о рекордном суточном приросте словами «очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением собственного здоровья».

«Если ситуация будет и дальше усложняться, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. И это потребует каких-то действий и решений, но каких именно, не могу сказать», — пояснил он.