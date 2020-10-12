Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекции в течение следующих 10-20 дней. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала Пшеничная.

По ее словам, выходу на плато поспособствуют перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики гражданами. Эпидемиолог отметила, что замедление темпов прироста новых заболевших COVID-19 будет заметен не сразу из-за длительного инкубационного периода вируса.

Материал дополняется