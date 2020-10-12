Попова назвала особенности вакцины от коронавируса «Вектора»

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная новосибирским центром «Вектор», лучше всего подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила глава Роспотрбенадзора Анна Попова, передает «Российская газета».

«Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями», — сказала она.

Попова отметила, что препарат «Вектора» не вызывает аллергических реакций, что подтвердили результаты испытаний на животных и людях. У вакцины, как объяснила глава Роспотребнадзора, отсутствуют побочные эффекты, поскольку она синтетическая. Средство создано без использования белка животного происхождения на основе искусственно полученных частиц коронавируса. Попова указала, что такие частицы остаются «абсолютно стабильны и неизменны». Это позволяет избежать неблагоприятных сопутствующих симптомов при вакцинации.