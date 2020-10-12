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Попова назвала особенности вакцины от коронавируса «Вектора»

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная новосибирским центром «Вектор», лучше всего подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила глава Роспотрбенадзора Анна Попова, передает «Российская газета».

«Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями», — сказала она.

«Вектор» получил патент на вакцину от коронавируса
Общество
Фото:пресс-служба Роспотребнадзора / АГН «Москва»

Попова отметила, что препарат «Вектора» не вызывает аллергических реакций, что подтвердили результаты испытаний на животных и людях. У вакцины, как объяснила глава Роспотребнадзора, отсутствуют побочные эффекты, поскольку она синтетическая. Средство создано без использования белка животного происхождения на основе искусственно полученных частиц коронавируса. Попова указала, что такие частицы остаются «абсолютно стабильны и неизменны». Это позволяет избежать неблагоприятных сопутствующих симптомов при вакцинации.

В «Векторе» назвали срок появления антител после ввода вакцины
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Фото:Pedro Vilela / Getty Images

Попова уточнила, что сама привилась вакциной «Вектора» из-за сезонной аллергии на пыльцу. По ее словам, после использования препарата она не заметила каких-либо побочных эффектов, их не выявили и лабораторные проверки.

Средство «Вектора», которое получило название «ЭпиВакКорона», является второй разработанной в России вакциной. Заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков говорил, что прививка этим препаратом обеспечит иммунитет минимум на полгода. Вакцинироваться им можно неоднократно.

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К концу сентября препарат прошел два этапа клинических испытаний. Тогда же «Вектор» запатентовал свою разработку. После регистрации приступят к третьей фазе исследований, к ней смогут присоединиться желающие старше 60 лет. Выпуск первой партии вакцины запланирован на ноябрь, после чего начнутся пострегистрационные испытания.

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Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» разработана столичным центром им. Гамалеи. Препарат уже поступил в гражданский оборот, медики начали прививать население. Директор центра Александр Гинцбург заявлял, что «Спутник V» обеспечит иммунитет минимум на два года.

Президент России Владимир Путин отмечал, что этой вакциной привилась его дочь, у которой после укола поднялась температура. О том же побочном эффекте говорили некоторые добровольцы, участвовавшие в испытаниях средства центра Гамалеи. Они также сообщали об ознобе и головной боли после прививки.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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