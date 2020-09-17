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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» назвал срок действия вакцины от COVID-19

Вакцина сможет сформировать иммунитет от коронавируса минимум на полгода. При этом состав препарата не несет никаких ограничений для повторного применения, рассказали в «Векторе»
Фото:Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая новосибирским центром «Вектор», создаст иммунитет от заболевания минимум на полгода, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков в прямом эфире в аккаунте службы в Instagram.

«Мы можем на данный момент говорить, что иммунитет достаточно сформирован как минимум на полгода», — сказал Рыжиков. По его словам, о пожизненном иммунитете и внесении «пожизненных изменений» речи не идет.

При этом у состава вакцины нет противопоказаний к ее повторному применению, отметил Рыжиков. «Вакцина сконструирована так, что не имеет ограничений по ревакцинации», — сказал он.

Также Рыжиков уточнил, что вакцина уже прошла первую фазу клинических испытаний и доказала свою безопасность и способность формировать точный иммунный ответ. Клинические испытания планируют завершить 30 сентября.

В «Векторе» сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, разработанная центром Н.Ф. Гамалеи, может создавать иммунитет на срок от двух лет, говорил ранее глава центра Александр Гинцбург. Препарат прошел регистрацию в начале августа, а в сентябре начался третий, пострегистрационный этап исследований.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились более 1,085 млн человек. За последние сутки было выявлено 5,7 тыс. новых случаев, что стало наибольшим числом заражений с 26 июля. Число умерших от COVID-19 составило 19 тыс. человек (по данным оперштаба), выздоровели с начала эпидемии более 895,8 тыс. заболевших.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что вакцинация от коронавируса будет «исключительно добровольной», в том числе для людей из групп риска не будет. Обязательная вакцинация «не обсуждалась и не обсуждается», указал он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
вакцина пандемия COVID-19
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