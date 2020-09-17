«Вектор» назвал срок действия вакцины от COVID-19

Вакцина сможет сформировать иммунитет от коронавируса минимум на полгода. При этом состав препарата не несет никаких ограничений для повторного применения, рассказали в «Векторе»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая новосибирским центром «Вектор», создаст иммунитет от заболевания минимум на полгода, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков в прямом эфире в аккаунте службы в Instagram.

«Мы можем на данный момент говорить, что иммунитет достаточно сформирован как минимум на полгода», — сказал Рыжиков. По его словам, о пожизненном иммунитете и внесении «пожизненных изменений» речи не идет.

При этом у состава вакцины нет противопоказаний к ее повторному применению, отметил Рыжиков. «Вакцина сконструирована так, что не имеет ограничений по ревакцинации», — сказал он.

Также Рыжиков уточнил, что вакцина уже прошла первую фазу клинических испытаний и доказала свою безопасность и способность формировать точный иммунный ответ. Клинические испытания планируют завершить 30 сентября.