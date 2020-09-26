В «Векторе» назвали срок появления антител после ввода вакцины

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После первого ввода вакцины, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», антитела к коронавирусу формируются в течение двух недель. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия-1».

Защитный титр антител формируется после второй иммунизации. Интервал между первой и второй иммунизациями составляет 21 сутки, добавил Максютов.

По его словам, разработчики вакцины ожидают, что в случае с коронавирусом следующая ревакцинация потребуется не чаще, чем раз в три года.

Максютов также рассказал, что пожизненный иммунитет к COVID-19 может быть сформирован у человека, переболевшего заболеванием в тяжелой форме при определенных особенностях иммунной системы.