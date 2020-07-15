Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 12:19
«Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 12:41 Песков назвал выборы Белоруссии внутренним делом республики Политика, 12:40 Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск Общество, 12:38 Трамп снова обвинил Китай в распространении COVID-19. Что будет с Bitcoin Крипто, 12:34 Кремль заявил об отсутствии предложений о переносе «Бессмертного полка» Общество, 12:33 Статую русского освоителя Аляски уберут из центра основанного им города Общество, 12:31 Депутата Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за пикет в поддержку Азара Общество, 12:22 Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией Общество, 12:17 В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске Политика, 12:13 Канье Уэст отказался от планов стать президентом Стиль, 12:06 Минфин сообщил о получении семьями с детьми 99% выделенных средств Общество, 12:03 Российский рекордсмен в прыжках с шестом будет выступать за Белоруссию Спорт, 12:00 Когда нас заменит искусственный интеллект: подкаст РБК Тренды Экономика инноваций, 12:00  Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID Общество, 11:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID

Фото: Первый МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС
Фото: Первый МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Добровольцы, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, проводимых в Сеченовском университете, в первые дни после инъекции испытывали повышение температуры. Об этом они рассказали на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

По словам принимавшей участие в испытаниях Анны Гуткиной, она решила принять участие в исследовании из-за разъездного характера работы. В первые два дня у нее была температура 38 и озноб. Эти симптомы удалось снять парацетамолом. Женщина отметила, что потери обоняния у нее не было.

Гуткина также рассказала, что за испытания добровольцам заплатят в районе 100 тыс. руб., но пока они его не получили.

Георгий Смирнов пошел добровольцем из-за работы в общепите. Он сообщил, что вечером в первый день после введения вакцины у него заболела голова, а утром поднялась температура до 37,5 градусов. Побочные явления также удалось сбить парацетамолом.

Сеченовский университет выписал участников испытаний вакцины против COVID
Общество
Фото: Минобороны РФ / Youtube

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал сроки ее готовности
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее в Сеченовском университете сообщили, что препарат доказал свою безопасность. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре.

15 июля добровольцев, испытывавших препарат в Сеченовском университете, выписали. Доктор медицинских наук Сергей Семитко рассказал, что все они чувствуют себя хорошо.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, вакцина, испытания
Материалы по теме
Сеченовский университет выписал участников испытаний вакцины против COVID
Общество
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Общество
Медведев заявил о необходимости одновременной вакцинации во всем мире
Политика
Читайте на РБК Pro
«Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни
Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает
Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж
«Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter