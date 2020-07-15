Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID

Фото: Первый МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Добровольцы, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, проводимых в Сеченовском университете, в первые дни после инъекции испытывали повышение температуры. Об этом они рассказали на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

По словам принимавшей участие в испытаниях Анны Гуткиной, она решила принять участие в исследовании из-за разъездного характера работы. В первые два дня у нее была температура 38 и озноб. Эти симптомы удалось снять парацетамолом. Женщина отметила, что потери обоняния у нее не было.

Гуткина также рассказала, что за испытания добровольцам заплатят в районе 100 тыс. руб., но пока они его не получили.

Георгий Смирнов пошел добровольцем из-за работы в общепите. Он сообщил, что вечером в первый день после введения вакцины у него заболела голова, а утром поднялась температура до 37,5 градусов. Побочные явления также удалось сбить парацетамолом.