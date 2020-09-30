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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» получил патент на вакцину от коронавируса

Фото:пресс-служба Роспотребнадзора / АГН «Москва»
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора / АГН «Москва»

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на разработанную им вакцину против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила пресс-служба Федерального института промышленной собственности (Роспатент), передает ТАСС.

«Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19», — говорится в сообщении.

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Как пояснил институт, вакцина «Вектора» содержит синтетические пептидные антигены — фрагменты вируса. «Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — уточнила пресс-служба.

Авторами разработки являются Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.

Всего в России было подано около 300 заявок на регистрацию разработок, созданных с целью борьбы с коронавирусом, отметили в Роспатенте.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 сентября сообщила о завершении второй фазы клинических испытаний вакцины «Вектора». Ведомство отмечало, что после регистрации препарат будет проходить третий этап исследований на людях, к которому смогут присоединиться пациенты старше 60 лет. Выпуск первой партии «ЭпиВакКорона» запланирован на ноябрь.

Первой в мире в начале августа была зарегистрирована российская вакцина против COVID-19 «Спутник V». Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Это двухвекторная вакцина, созданная на основе ДНК аденовируса. В «Спутнике V» используются два разных аденовируса человека — AD5 и AD26. Аденовирус доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма.

Президент России Владимир Путин в конце сентября заявил, что населению необходимо будет объяснить разницу между вакцинами. «Надо будет потом обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять кому что показано, какие вакцины, для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами со здоровьем», — указал он.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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