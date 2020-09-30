«Вектор» получил патент на вакцину от коронавируса

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора / АГН «Москва»

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на разработанную им вакцину против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила пресс-служба Федерального института промышленной собственности (Роспатент), передает ТАСС.

«Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19», — говорится в сообщении.

Как пояснил институт, вакцина «Вектора» содержит синтетические пептидные антигены — фрагменты вируса. «Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — уточнила пресс-служба.

Авторами разработки являются Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.