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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пострадавших в Карабахе россиян будут лечить в центре им. Вишневского

Двое российских журналистов, которые пострадали при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе, были направлены на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского Минздрава России. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Двое россиян, получившие ранения при обстреле церкви в Нагорном Карабахе, доставлены в Москву и направляются на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского Минздрава России. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — сказал Кузнецов.

В беседе с агентством ТАСС Кузнецов сообщил, что состояние третьего журналиста, Юрия Котенка, пострадавшего в результате обстрела, пока не позволяет осуществить его транспортировку в Россию. В настоящее время ему оказывают помощь в Армении.

«Насколько нам известно, его состояние в настоящее время не позволяет его транспортировать. Пока прогнозы строить рано», — пояснил представитель Минздрава.

В пресс-службе Союза журналистов России ТАСС сообщили, что пока Котенок остается в госпитале в Ереване под присмотром врачей.

Армения сообщила о ранении российского журналиста при обстреле Карабаха
Общество
Собор Святого Христа Всеспасителя после обстрела со стороны Азербайджана.&nbsp;Нагорный Карабах. Шуши

Помимо Юрия Котенка, в числе пострадавших — корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов и гражданин России Грант Баладьян. 9 октября их доставили в Москву бортом летного спецотряда «Россия» с делегацией правительства. Они получили ранения 7 октября при обстреле Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенного в центре Шуши. На место происшествия они прибыли для освещения последствий бомбардировки храма, которые произошли ранее в тот же день.

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1 октября во время боевых действий в Карабахе пострадали два французских журналиста издания Le Monde, их доставили в городскую больницу. Под обстрел попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, а также был ранен оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 9 октября
Политика

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Власти Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении ввели военное положение.

Поддержку Азербайджану оказала Турция. Баку назвал условием перемирия вывод из региона всех армянских военных, а Ереван потребовал ухода Турции с Южного Кавказа.

Президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана обратился к обеим сторонам с предложением прекратить боевые действия. 9 октября в Москве прошли трехсторонние переговоры глав министерств иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

По данным агентства AFP,  стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

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