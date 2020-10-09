Пострадавших в Карабахе россиян будут лечить в центре им. Вишневского

Двое российских журналистов, которые пострадали при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе, были направлены на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского Минздрава России. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Двое россиян, получившие ранения при обстреле церкви в Нагорном Карабахе, доставлены в Москву и направляются на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского Минздрава России. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — сказал Кузнецов.

В беседе с агентством ТАСС Кузнецов сообщил, что состояние третьего журналиста, Юрия Котенка, пострадавшего в результате обстрела, пока не позволяет осуществить его транспортировку в Россию. В настоящее время ему оказывают помощь в Армении.

«Насколько нам известно, его состояние в настоящее время не позволяет его транспортировать. Пока прогнозы строить рано», — пояснил представитель Минздрава.

В пресс-службе Союза журналистов России ТАСС сообщили, что пока Котенок остается в госпитале в Ереване под присмотром врачей.