Армения сообщила о ранении российского журналиста при обстреле Карабаха

Ранение получил военный корреспондент Юрий Котенок, заявили в Армении. Российского журналиста доставили в больницу, он находится на операции

Собор Святого Христа Всеспасителя после обстрела со стороны Азербайджана. Нагорный Карабах. Шуши. (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

При ударе по церкви в городе Шуша в непризнанном Нагорном Карабахе ранение получил иностранный журналист, его госпитализировали, написал в своем Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В центре общественных связей и информации при канцелярии премьера Армении сообщили, что пострадали несколько журналистов, один из них — российский, передает Aysor.

По предварительным данным, которые Ереван получил от Степанакерта, россиянин находится в тяжелом состоянии, его оперируют. Как уточнили РБК в МИД Армении, ранены российский военный корреспондент Юрий Котенок и работающие с ним два журналиста.

В свою очередь Sputnik — Армения сообщает, что пострадали несколько российских журналистов. Агентство не называет их имена и место работы.

Это второй удар по храму Казанчецоц за день, пишет агентство. В первом обстреле власти Нагорного Карабаха обвинили ВС Азербайджана. Как заявил в своем Facebook президент непризнанной республики Араик Арутюнян, собор «стал мишенью террористов». К своему посту он приложил фотографии разрушенного храма, пообещав, что тот будет восстановлен.