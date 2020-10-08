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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения сообщила о ранении российского журналиста при обстреле Карабаха

Ранение получил военный корреспондент Юрий Котенок, заявили в Армении. Российского журналиста доставили в больницу, он находится на операции
Собор Святого Христа Всеспасителя после обстрела со стороны Азербайджана.&nbsp;Нагорный Карабах. Шуши.
Собор Святого Христа Всеспасителя после обстрела со стороны Азербайджана. Нагорный Карабах. Шуши. (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

При ударе по церкви в городе Шуша в непризнанном Нагорном Карабахе ранение получил иностранный журналист, его госпитализировали, написал в своем Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В центре общественных связей и информации при канцелярии премьера Армении сообщили, что пострадали несколько журналистов, один из них — российский, передает Aysor.

По предварительным данным, которые Ереван получил от Степанакерта, россиянин находится в тяжелом состоянии, его оперируют. Как уточнили РБК в МИД Армении, ранены российский военный корреспондент Юрий Котенок и работающие с ним два журналиста.

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Никол Пашинян

В свою очередь Sputnik — Армения сообщает, что пострадали несколько российских журналистов. Агентство не называет их имена и место работы.

Это второй удар по храму Казанчецоц за день, пишет агентство. В первом обстреле власти Нагорного Карабаха обвинили ВС Азербайджана. Как заявил в своем Facebook президент непризнанной республики Араик Арутюнян, собор «стал мишенью террористов». К своему посту он приложил фотографии разрушенного храма, пообещав, что тот будет восстановлен.

По словам омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, всего ранения получили три сотрудника СМИ, которые снимали последствия первого удара. «Это преднамеренная и целенаправленная атака на церковь и по журналистам, так как за ними вели наблюдение с беспилотника», — написал он в Twitter.

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле собора. В ведомстве заявили агентству Report.az, что азербайджанская армия не наносит ударов по историческим и культурным зданиям и религиозным памятникам, «в отличие от вооруженных сил Армении». По данным министерства, армянская сторона при обстреле азербайджанской Гянджи 4 октября серьезно повредила гражданские объекты, жилые дома, а также комплекс Имамзаде, который является религиозно-архитектурным памятником.

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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которая началась 27 сентября, и в обстреле населенных пунктов. В частности, Ереван заявил, что азербайджанские силы обстреливают Степанакерт с применением дальнобойной артиллерии. В Баку, в свою очередь, утверждают, что азербайджанские Гянджа и Мингечавир (Мингечаур) подверглись ракетным обстрелам.

Армения не впервые сообщает о ранении журналистов при обстрелах Карабаха. По словам Мовсисяна, 1 октября пострадали корреспонденты французского издания Le Monde.

Авторы
Наталия Анисимова, Александр Атасунцев
Нагорный Карабах Армения журналисты
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