Пострадавших в Карабахе российских журналистов вывезут спецбортом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 12:49
Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября Общество, 19:46 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 19:42 Минкультуры исключило запрет на продажу билетов зрителям старше 65 лет Общество, 19:37 Реакция Лаврова на слова главы МИД Дании о поддержке санкций. Видео Политика, 19:31 Дитя войны. Главное о потенциальном новичке «Спартака» Викторе Мозесе Спорт, 19:30 Гроб, нунчаки и кирпич: 10 самых странных вещей с логотипом Supreme Стиль, 19:28 Рафаэль Надаль в 13-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос» Спорт, 19:18 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 19:14 Рекорд пандемии, переговоры по Карабаху в Москве. Главные новости РБК Общество, 19:11 В каких регионах губернаторы переболели коронавирусом. Карта Политика, 19:11 Собянин назвал следующую неделю в Москве «решающей» для развития пандемии Общество, 19:10 Новый рекорд биткоина и потеря $140 млн. Главные новости недели Крипто, 19:05 Собянин усомнился в объективности теории об ослабевшем коронавирусе Общество, 19:01 Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 9 октября Политика, 18:58
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пострадавших в Карабахе российских журналистов вывезут спецбортом

Фото:Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Двоих журналистов из России, которые пострадали при обстреле города Шуша в Нагорном Карабахе, доставят в Москву бортом летного спецотряда «Россия» с делегацией правительства. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Среди пострадавших журналисты Левон Арзанов и Юрий Котенок. Они получили ранения 7 октября, когда под обстрел повторно попал Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре Шуши.

Кроме того, пострадал и проводник журналистов Грант Баладян. Они прибыли на место происшествия, чтобы осветить последствия бомбардировки храма, которые произошли ранее в тот же день.

Главы МИД Армении и Азербайджана в Москве обсуждают Карабах. Фото
Политика

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил 8 октября, что при ударе по церкви в Шуше был ранен иностранный журналист. Его госпитализировали.

Ранее, 1 октября, премьер-министр Армении Ованес Мовсисян заявил, что были ранены корреспонденты французского издания Le Monde в карабахском городе Мартуни во время обстрелов. 

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию
журналисты Росссия Нагорный Карабах
Материалы по теме
Макрон обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе
Политика
Мишустин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter