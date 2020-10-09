Пострадавших в Карабахе российских журналистов вывезут спецбортом

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Двоих журналистов из России, которые пострадали при обстреле города Шуша в Нагорном Карабахе, доставят в Москву бортом летного спецотряда «Россия» с делегацией правительства. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Среди пострадавших журналисты Левон Арзанов и Юрий Котенок. Они получили ранения 7 октября, когда под обстрел повторно попал Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре Шуши.

Кроме того, пострадал и проводник журналистов Грант Баладян. Они прибыли на место происшествия, чтобы осветить последствия бомбардировки храма, которые произошли ранее в тот же день.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил 8 октября, что при ударе по церкви в Шуше был ранен иностранный журналист. Его госпитализировали.