Французские и российские журналисты попали под обстрел в Карабахе

Представитель СМИ и местный житель осматривают пострадавший дом в городе Мартуни после обстрелов (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе пострадали два французских журналиста. Об этом РБК сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

«Два журналиста французского издания Le Monde пострадали от бомбежки азербайджанских вооруженных сил. Их везут в городскую больницу», — сообщили в МИДе.

«Дождь» сообщает, что под обстрел в Карабахе попал заместитель главного редактора телеканала Дмитрий Еловский. Он не пострадал и сейчас находится в бомбоубежище.

По словам Еловского, коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле. Он также добавил, что в центре города, где находились журналисты, были и мирные жители.

По данным Армянского единого инфоцентра, из-за обстрела также был ранен оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.