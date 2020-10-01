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Французские и российские журналисты попали под обстрел в Карабахе

Представитель СМИ и местный житель осматривают пострадавший дом в городе Мартуни после обстрелов
Представитель СМИ и местный житель осматривают пострадавший дом в городе Мартуни после обстрелов (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе пострадали два французских журналиста. Об этом РБК сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

«Два журналиста французского издания Le Monde пострадали от бомбежки азербайджанских вооруженных сил. Их везут в городскую больницу», — сообщили в МИДе.

«Дождь» сообщает, что под обстрел в Карабахе попал заместитель главного редактора телеканала Дмитрий Еловский. Он не пострадал и сейчас находится в бомбоубежище.

По словам Еловского, коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле. Он также добавил, что в центре города, где находились журналисты, были и мирные жители.

По данным Армянского единого инфоцентра, из-за обстрела также был ранен оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.

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Ранее Минобороны Армении заявило о трех сбитых вертолетах Азербайджана. В министерстве отмечали, что все наступательные попытки противника независимо от размеров потерпели неудачу. До этого об одном сбитом азербайджанском вертолете сообщали силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. По их данным, вертолет упал на территории Ирана. Министерство обороны Азербайджана опровергло это сообщение.

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Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. Обе стороны сообщают о потерях среди военных и убитых среди мирного населения, а также о выведенной из строя боевой технике.

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