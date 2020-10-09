СМИ узнали о возможном перемирии по Нагорному Карабаху

Оно может быть достигнуть уже в пятницу или в субботу, сообщили в офисе президента Франции. Премьер Армении заявил о готовности Еревана к мирным переговорам

Знамя увековечивающее смерть погибших в боях в Нагорном Карабахе в Раздане, Армения (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции.

Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска мирных путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

«Мы движемся в сторону перемирия сегодня или завтра, но все еще очень нестабильно», — отметили в пресс-службе.

Издание сообщает, что информация о возможном перемирии появилась после того, как президент Макрон поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.