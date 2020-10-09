СМИ узнали о возможном перемирии по Нагорному Карабаху

Пашинян заявил, что Ереван готов возобновить мирные переговоры по вопросу Нагорного Карабаха в рамках Минской группы. Он подчеркнул, что власти Армении «верны принципу мирного урегулирования» конфликта.
При этом премьер напомнил, что в Ереване расценивают текущую войну как агрессию Азербайджана и Турции против армянского народа.
Алиев несколько раз подчеркивал, что условием перемирия в Нагорном Карабахе должен быть вывод вооруженных сил Армении с его территории, которую Баку считает своей. 8 октября в интервью Еuronews он отмечал, что Армения должна представить график вывода войск, который после этого должен быть утвержден представителями Минской группы. «Затем, полагаю, следует приложить усилия для прекращения огня», — сказал Алиев.
В российском МИД сообщали, что МИДы Армении и Азербайджана согласились приехать в Москву для консультаций по прекращению боев, к этому уже ведется подготовка. Ранее с таким предложением выступил президент Путин. Россия неоднократно призывала все стороны нагорнокарабахского конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.