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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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СМИ узнали о возможном перемирии по Нагорному Карабаху

Оно может быть достигнуть уже в пятницу или в субботу, сообщили в офисе президента Франции. Премьер Армении заявил о готовности Еревана к мирным переговорам
Знамя увековечивающее смерть погибших в боях в Нагорном Карабахе в Раздане, Армения
Знамя увековечивающее смерть погибших в боях в Нагорном Карабахе в Раздане, Армения (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции.

Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска мирных путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

«Мы движемся в сторону перемирия сегодня или завтра, но все еще очень нестабильно», — отметили в пресс-службе.

Издание сообщает, что информация о возможном перемирии появилась после того, как президент Макрон поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пашинян заявил о готовности Армении к мирным переговорам
Политика
Никол Пашинян

Пашинян заявил, что Ереван готов возобновить мирные переговоры по вопросу Нагорного Карабаха в рамках Минской группы. Он подчеркнул, что власти Армении «верны принципу мирного урегулирования» конфликта.

При этом премьер напомнил, что в Ереване расценивают текущую войну как агрессию Азербайджана и Турции против армянского народа.

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Алиев несколько раз подчеркивал, что условием перемирия в Нагорном Карабахе должен быть вывод вооруженных сил Армении с его территории, которую Баку считает своей. 8 октября в интервью Еuronews он отмечал, что Армения должна представить график вывода войск, который после этого должен быть утвержден представителями Минской группы. «Затем, полагаю, следует приложить усилия для прекращения огня», — сказал Алиев.

В российском МИД сообщали, что МИДы Армении и Азербайджана согласились приехать в Москву для консультаций по прекращению боев, к этому уже ведется подготовка. Ранее с таким предложением выступил президент Путин. Россия неоднократно призывала все стороны нагорнокарабахского конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Мария Лисицына
Нагорный Карабах перемирие Франция
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