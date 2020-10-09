Инфекционисты оценили сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Уровень заболеваемости коронавирусом в России может достичь пика к середине ноября, вероятность этого не исключена. Об этом РБК заявила врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Так она прокомментировала утверждение доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской. В беседе с «РИА Новости» она не исключила, что пик заболеваемости будет в середине ноября, а после новогодних праздников ситуация стабилизируется.

«Зависит все от того, насколько люди будут выполнять рекомендации, потому что то, что мы видим во всяком случае в Москве — ношение масок и режим дистанционный — очень плохо соблюдаются, поэтому соответственно еще будет рост заболеваемости», — объяснила Кожевникова.

Она также отметила, что пока неизвестно, стабилизируется ли ситуация после новогодних праздников. Однако, по ее мнению, рост числа заболевших будет постепенным, а не резким.