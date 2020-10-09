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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционисты оценили сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Уровень заболеваемости коронавирусом в России может достичь пика к середине ноября, вероятность этого не исключена. Об этом РБК заявила врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Так она прокомментировала утверждение доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской. В беседе с «РИА Новости» она не исключила, что пик заболеваемости будет в середине ноября, а после новогодних праздников ситуация стабилизируется.

«Зависит все от того, насколько люди будут выполнять рекомендации, потому что то, что мы видим во всяком случае в Москве — ношение масок и режим дистанционный — очень плохо соблюдаются, поэтому соответственно еще будет рост заболеваемости», — объяснила Кожевникова.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Она также отметила, что пока неизвестно, стабилизируется ли ситуация после новогодних праздников. Однако, по ее мнению, рост числа заболевших будет постепенным, а не резким.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил РБК, что рост заболеваемости будет продолжаться еще не менее двух месяцев. Как именно будет развиваться ситуация, зависит от того, будут ли введены ограничения в период новогодних праздников и будут ли разрешены международные перелеты.

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«Как раз после новогодних праздников, после возвращения детей в школы рост заболеваемости будет в любом случае в течение февраля и даже марта месяца», — пояснил врач.

При этом Безносенко отметил, что это может быть связано не только с коронавирусом: основное количество заболевших могут быть заражены другими респираторными вирусами.

«На всю эту ситуацию основное, что будет влиять — это отношение людей к мерам профилактики, использование средств защиты», — добавил он.

В Москве за сутки выявили более 3,7 тыс. случаев заражения COVID-19
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В России продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки медики выявили более 12,1 тыс. случаев заражения по всей стране, 201 человек умер. Всего за время эпидемии коронавирусом заболели более 1,2 млн россиян. При этом больше всего заболевших зарегистрировано в Москве — более 321 тыс.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры безопасности для жителей столицы. Глава города объявил двухнедельные каникулы для школьников, рекомендовал гражданам старше 65 лет не покидать дома без острой необходимости, а также потребовал от предпринимателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы.

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