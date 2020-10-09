Еще один регион ввел ограничения на въезд из-за коронавируса

С 12 октября на федеральных трассах Орловской области, а также железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске вновь заработают учетно-заградительные посты. В сентябре въезд в два города и пять регионов закрыли власти Башкирии

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области с 12 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возобновят работу учетно-заградительные посты. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов. Кроме того, они появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле и на орловском автовокзале.

Решение было принято, чтобы не допустить завоза инфекции в регион. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в регионе ежедневно растет число выявленных случаев заболевания COVID-19, в последние дни этот показатель приблизился к сотне. «Как вы знаете, в Москве вводят дополнительные ограничения, выявляемость COVID-19 приближается там к пиковым значениям весны», — заявил Клычков, назвав московское направление одним из самых опасных с точки зрения распространения заболевания в области.

Учетно-заградительные пункты на границе региона уже работали со 2 апреля по 11 июня, напоминает местное правительство. По данным властей Орловской области, за этот период через них прошли более 120 тыс. человек. Из них у 200 человек выявили повышенную температуру, несколько десятков госпитализировали.