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Пандемия коронавируса ,  
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Еще один регион ввел ограничения на въезд из-за коронавируса

С 12 октября на федеральных трассах Орловской области, а также железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске вновь заработают учетно-заградительные посты. В сентябре въезд в два города и пять регионов закрыли власти Башкирии
Фото:пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области с 12 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возобновят работу учетно-заградительные посты. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов. Кроме того, они появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле и на орловском автовокзале.

Власти Башкирии закрыли въезд в два города и пять районов из-за COVID-19
Общество
Фото:Артур Салимов / РИА Новости

Решение было принято, чтобы не допустить завоза инфекции в регион. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в регионе ежедневно растет число выявленных случаев заболевания COVID-19, в последние дни этот показатель приблизился к сотне. «Как вы знаете, в Москве вводят дополнительные ограничения, выявляемость COVID-19 приближается там к пиковым значениям весны», — заявил Клычков, назвав московское направление одним из самых опасных с точки зрения распространения заболевания в области.

Учетно-заградительные пункты на границе региона уже работали со 2 апреля по 11 июня, напоминает местное правительство. По данным властей Орловской области, за этот период через них прошли более 120 тыс. человек. Из них у 200 человек выявили повышенную температуру, несколько десятков госпитализировали.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, 8 октября в регионе выявили 98 новых случаев заболевания COVID-19, общее число зараженных выросло до 9224. Скончались за время пандемии 135 человек.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

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Весной в ходе первой волны коронавируса российские регионы вводили различные ограничения, в том числе и на въезд. В их числе — Нижегородская, Белгородская область, Еврейская АО, Ставропольский край, Камчатка и другие. Чечня закрылась на въезд и выезд. В Москве на въезде в город дежурили наряды Госавтоинспекции, которые уточняли у граждан причину въезда в столицу. В ряде субъектов, в том числе Москве, Нижегоодской области и Татарстане действовали цифровые пропуска. Летом регионы начали постепенно снимать ограничения. 

Орловская область — не первый регион, который решил ввести ограничения на въезд осенью из-за роста заболеваемости COVID-19. В середине сентября особый порядок передвижения граждан и транспорта на территории республики ввели власти Башкирии. Мера коснулась городов Кумертау и Салават, а также пяти муниципальных районов — Илишевского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мелеузовского и Туймазинского.

Как заявил ранее директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 36 регионах России. Из них 21 субъект находится на стадии первого подъема заболеваемости и 15 — на стадии повторного роста, в основном речь идет о Центральном и Приволжском федеральных округах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Орловская область коронавирус ограничение въезда
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