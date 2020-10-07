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Отравление Навального ,  
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Омский токсиколог опроверг введение атропина Навальному врачами скорой

Алексей Навальный во время госпитализации в больнице скорой медицинской помощи №&nbsp;1 в Омске
Алексей Навальный во время госпитализации в больнице скорой медицинской помощи № 1 в Омске (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Оппозиционеру Алексею Навальному не вводили препарат атропин медики скорой помощи в Омске. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского Федерального округа Александр Сабаев, передает «Интерфакс».

«Атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи № 1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами», — пояснил он.

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Его слова подтвердил медбрат бригады омской скорой помощи Артем Чернявский. Он заявил, что слова Навального — «не более чем выдумка».

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения РБК также заявили, что слова Сабаева «соответствуют действительности». РБК обратился с запросом в Станцию скорой медицинской помощи Омска.

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Алексей Навальный

Ранее Навальный написал посте в Instagram, что остался жив благодаря сотрудникам медслужбы аэропорта и медикам, приехавшим на вызов. «Сразу четко сказали: «это токсическое отравление», — и зафигачили мне дозу атропина», — написал оппозиционер. Позднее он сделал аналогичное заявление в интервью журналисту Юрию Дудю.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где политика госпитализировали. Он впал в кому. Предварительным диагнозом было отравление, говорили источники «Интерфакса» и Baza, однако позднее главврач омской больницы завил, что состояние оппозиционера связано с нарушением обмена веществ.

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Спустя несколько дней его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из той же группы, что и «Новичок». По данным французской газеты Le Monde, позднее президент России Владимир Путин во время разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что оппозиционер мог симулировать свое отравление и применить яд самостоятельно. Накануне ОЗХО заявила, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

Сейчас состояние политика стабильно. Его уже выписали из больницы, однако он еще продолжает лечение в Германии.

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