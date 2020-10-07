Омский токсиколог опроверг введение атропина Навальному врачами скорой

Алексей Навальный во время госпитализации в больнице скорой медицинской помощи № 1 в Омске (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Оппозиционеру Алексею Навальному не вводили препарат атропин медики скорой помощи в Омске. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского Федерального округа Александр Сабаев, передает «Интерфакс».

«Атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи № 1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами», — пояснил он.

Его слова подтвердил медбрат бригады омской скорой помощи Артем Чернявский. Он заявил, что слова Навального — «не более чем выдумка».

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения РБК также заявили, что слова Сабаева «соответствуют действительности». РБК обратился с запросом в Станцию скорой медицинской помощи Омска.