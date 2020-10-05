В Госдуме назвали порядок вакцинации от коронавируса приоритетных групп

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В группу тех, кто должен первоочередно получить вакцину от коронавируса, входят медики, сотрудники образовательных организаций, полицейские. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в ходе вебинара.

«Все те, кто работает с людьми», — сказал Морозов. Далее вакцинацию пройдут работники общепита, транспорта. По его словам, сделать прививку пока не смогут дети и пожилые люди, так как еще не завершились пострегистрационные испытания вакцины.

В начале сентября Министерство здравоохранения назвало приоритетные группы вакцинации. В первую очередь вакцину должны ввести медикам, сотрудникам образовательных учреждений, а также призывникам, студентам и учащимся колледжей. Среди приоритетных групп также были названы полицейские, социальные работники и занятые в сфере торговли и общественного питания и транспорта. Кроме того, в числе первых вакцину должны получить работники гостиниц, банков, парикмахерских и химчисток.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В середине августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания препарата.

Вторая вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», может быть зарегистрирована уже в октябре.