Кремль пообещал не держать в тайне вакцинацию Путина от COVID-19
Президент России Владимир Путин «думает о прививке», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так Песков на брифинге для журналистов ответил на вопрос о том, правдивы ли сообщения южнокорейских властей о планах Путина привиться российской вакциной.
«Он уже сам заявил — заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождемся, когда он сам примет такое решение», — сказал пресс-секретарь президента.
На вопрос о том, планирует ли Кремль сообщить о вакцинации Путина публично, Песков ответил утвердительно.