Кремль пообещал не держать в тайне вакцинацию Путина от COVID-19

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин «думает о прививке», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков на брифинге для журналистов ответил на вопрос о том, правдивы ли сообщения южнокорейских властей о планах Путина привиться российской вакциной.

«Он уже сам заявил — заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождемся, когда он сам примет такое решение», — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, планирует ли Кремль сообщить о вакцинации Путина публично, Песков ответил утвердительно.

«Безусловно. В тайне это никто держать не будет», — сказал он.