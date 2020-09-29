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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль пообещал не держать в тайне вакцинацию Путина от COVID-19

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин «думает о прививке», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков на брифинге для журналистов ответил на вопрос о том, правдивы ли сообщения южнокорейских властей о планах Путина привиться российской вакциной.

«Он уже сам заявил — заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождемся, когда он сам примет такое решение», — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, планирует ли Кремль сообщить о вакцинации Путина публично, Песков ответил утвердительно.

«Безусловно. В тайне это никто держать не будет», — сказал он.

Сеул заявил о планах Путина привиться российской вакциной от COVID-19
Политика
Мун Чжэ Ин и Владимир Путин

Накануне в пресс-службе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщили, что Путин в разговоре с южнокорейским лидером заявил о планах привиться от коронавируса российской вакциной перед возможным визитом в Сеул.

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В начале сентября российскую прививку от коронавируса сделали глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие представители власти.

Первую вакцину от коронавируса в России зарегистрировали 11 августа, об этом Путин объявил лично. Вакцину под названием «Спутник V» разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас идет третий этап исследований вакцины, в котором должны принять участие около 40 тыс. человек. Ранее директор института Александр Гинцбург сообщил, что вакциной привились уже свыше 5 тыс. человек.

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