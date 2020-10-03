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Пандемия коронавируса ,  
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Мадуро поблагодарил Путина за вакцину от COVID-19

Венесуэла поблагодарила президента России Владимира Путина и ее граждан за первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила вице-президент страны Дельси Родригес в Twitter. Венесуэльский лидер Николас Мадуро ретвитнул ее сообщение.

Она назвала поставку российского препарата от COVID-19 «историческим моментом» для Боливарианской Республики.

«От имени президента Николаса Мадуро и всего венесуэльского народа мы благодарим нашу сестру Россию и ее президента Владимира Путина [за поставку вакцины]», — написала Родригес.

Сам Мадуро написал, что Россия и Китай поддерживают его страну, в то время как от США исходят только санкции и угрозы.

Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вакцины от коронавируса
Политика
<p>Вакцинация добровольцев российской вакциной от коронавируса&nbsp;&laquo;Спутник V&raquo; в поликлинике № 28 в Минске<br /> &nbsp;</p>

2 октября Россия доставила первую партию вакцины «Спутник V» в Венесуэлу. Это первая страна Латинской Америки, где приступят к клиническим испытаниям российского препарата после его регистрации в России. В них примут участие 2 тыс. человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Вакцинация венесуэльцев начнется в ближайшее время.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Первая российская вакцина была зарегистрирована в середине августа. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Николас Мадуро вакцина коронавирус Владимир Путин
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