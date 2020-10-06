Нарышкин назвал конфликт в Карабахе магнитом для притяжения боевиков

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Закавказье может стать новым плацдармом для международных террористических организаций. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает пресс-бюро ведомства.

«Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», — сказал он.

Нарышкин отметил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе подтягиваются боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и других. По словам главы СВР, в регионе сейчас несколько тысяч радикалов, и они собираются «заработать на новой карабахской войне».

Одним из первых об участии боевиков в карабахском конфликте заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его информации, на сторону Азербайджана из Сирии через турецкий Газиантеп для участия в военном конфликте были переброшены более 300 исламистов.