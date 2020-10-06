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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Нарышкин назвал конфликт в Карабахе магнитом для притяжения боевиков

Фото: Арег Балаян / PAN Photo / Reuters
Фото: Арег Балаян / PAN Photo / Reuters

Закавказье может стать новым плацдармом для международных террористических организаций. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает пресс-бюро ведомства.

«Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», — сказал он.

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Нарышкин отметил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе подтягиваются боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и других. По словам главы СВР, в регионе сейчас несколько тысяч радикалов, и они собираются «заработать на новой карабахской войне».

Одним из первых об участии боевиков в карабахском конфликте заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его информации, на сторону Азербайджана из Сирии через турецкий Газиантеп для участия в военном конфликте были переброшены более 300 исламистов.

Позже эту версию подтвердили в расположенном в Великобритании Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. По их данным, из Сирии в Азербайджан были переброшены по меньшей мере 850 боевиков.

Армения также обвиняла Турцию в передаче Азербайджану наемных боевиков, авиацию и советников. Все подобные заявления власти Азербайджана и Турции опровергают. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за слова Макрона о наемниках.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об участии Турции в азербайджанско-армянском конфликте отвечал, что информация тщательно анализируется, а российские власти фиксируют все заявления, которые делают международные лидеры.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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