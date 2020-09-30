В Кремле прокомментировали возможное участие Турции в боях в Карабахе

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Российские военные внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии Турции в азербайджанско-армянском конфликте, передает ТАСС.

«Вся информация тщательно анализируется, также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры», — сказал Песков.

Накануне Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25. По данным ведомства, он прикрывал азербайджанскую авиацию и беспилотников. Армянские власти 30 сентября показали кадры со сбитым самолетом и заявили, что погиб пилот Валерий Данелин.

Баку и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.