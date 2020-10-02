Макрон сообщил о свыше 300 сирийских боевиков в Нагорном Карабахе

Свыше 300 исламистов из Сирии были переброшены через турецкий Газиантеп в Нагорный Карабах для участия участия в вооруженном конфликте на стороне Азербайджана, которого поддерживает Турция. Об этом сообщил Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Я обсуждал это с президентом Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», — отметил Макрон (цитата по ТАСС).

Президент Франции добавил, что поведение Турции как члена НАТО неприемлемо. По словам Макрона, Анкара пересекла «красную линию».

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