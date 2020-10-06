СМИ сообщили о захвате митингующими здания МВД в Бишкеке

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Протестующие захватили здание Министерства внутренних дел Киргизии в Бишкеке, сообщает портал Vesti.kg.

По данным портала, в здании произошла стычка между протестующими и бывшим заместителем министра внутренних дел Курсаном Асановым, назначенным протестующими 6 октября комендантом столицы. Часть протестующих направилась к зданию Государственного комитета национальной безопасности.

В то же время 24.kg сообщает, что у зданий МВД и ГКНБ проходят митинги. У здания министерства люди просят освободить задержанных в ходе протестов. В пресс-службе госкомитета сказали, что все сотрудники продолжают работать.

Портал отмечает, что пока неясно, кто руководит МВД. Пресс-служба ведомства не комментирует. Источники 24.kg рассказали, что министерство могут возглавить комендант Бишкека Асанов, бывший замминистра Манас Акматбеков, а также назначенный исполняющим обязанности главы ГУВД города Рафик Мамбеталиев. По информации портала, нынешний глава МВД Кашкар Джунушалиев еще не подал в отставку. Где он находится, неизвестно — с утра в здании МВД его никто не видел, указывает 24.kg.