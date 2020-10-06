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СМИ сообщили о захвате митингующими здания МВД в Бишкеке

Фото:Владимир Воронин / AP
Фото: Владимир Воронин / AP

Протестующие захватили здание Министерства внутренних дел Киргизии в Бишкеке, сообщает портал Vesti.kg.

По данным портала, в здании произошла стычка между протестующими и бывшим заместителем министра внутренних дел Курсаном Асановым, назначенным протестующими 6 октября комендантом столицы. Часть протестующих направилась к зданию Государственного комитета национальной безопасности.

В то же время 24.kg сообщает, что у зданий МВД и ГКНБ проходят митинги. У здания министерства люди просят освободить задержанных в ходе протестов. В пресс-службе госкомитета сказали, что все сотрудники продолжают работать.

Портал отмечает, что пока неясно, кто руководит МВД. Пресс-служба ведомства не комментирует. Источники 24.kg рассказали, что министерство могут возглавить комендант Бишкека Асанов, бывший замминистра Манас Акматбеков, а также назначенный исполняющим обязанности главы ГУВД города Рафик Мамбеталиев. По информации портала, нынешний глава МВД Кашкар Джунушалиев еще не подал в отставку. Где он находится, неизвестно — с утра в здании МВД его никто не видел, указывает 24.kg.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В ночь на вторник протестующие прорвались в здание ГКНБ, сломав ворота. Они потребовали освободить бывшего президента Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11,2 года по нескольким статьям, включая незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека. В результате Атамбаева отпустили. Кроме того, протестующие заняли здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента, и мэрию города.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
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Протесты в Бишкеке начались после объявления предварительных итогов парламентских выборов. В парламент прошли лишь четыре из 16 принимавших участие партий. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. В ходе разгона протестующих пострадали около 600 человек, один погиб.

Президент Сооронбай Жээнбеков допустил, что результаты голосования могут аннулировать. Позднее ЦИК признала их недействительными. Глава государства назвал происходящее в Бишкеке попыткой захвата власти.

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