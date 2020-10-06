Комендантом Бишкека объявили бывшего замглавы МВД

Курсан Асанов (справа) (Фото: Турсунбек Бейшенбеков / Facebook)

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Об этом 24.kg сообщил исполняющий обязанности главы Государственного комитета национальной безопасности, замглавы Совета безопасности Омурбек Суваналиев.

Кандидат от партии «Ата Мекен» Жанар Акаев, один из организаторов митинга в столице, призывал создать координационное правительство и назначить коменданта в городе. «Но я не смог никого найти. Завтра нужно назначить нового премьер-министра и народное правительство», — цитирует его «Радио Азаттык». Затем должны пройти народные выборы, добавил Акаев.

Против Курсана Асанова возбуждено три уголовных дела. Он в августе 2019 года участвовал в штурме дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, в результате которого тот был задержан. После штурма дома Атамбаева Асанов был уволен за «предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия» в ходе событий в Кой-Таше. Военная прокуратура возбудила уголовное дело о злоупотреблении должностным положением, Асанов был отправлен под домашний арест.

Он обвинялся в том, что во время штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш «укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для органов следствия, которые в последующем были переданы им сторонникам Алмазбека Атамбаева». Другие дела против бывшего замглавы МВД касались использования подчиненных для личных поручений и распространения заведомо ложных сведений в отношении экс-вице-премьера Жениша Разакова. Судебный процесс по этим делам начался в феврале 2020 года.