CМИ сообщили о выходе из колонии экс-депутата Киргизии Жапарова

В Киргизии на фоне протестов из колонии выпустили бывшего депутата парламента республики Садира Жапарова, приговоренного в 2018 году к 11,5 годам лишения свободы. Об этом сообщают 24.kg и AKIpress со ссылкой на лидера киргизской партии «Мекенчил» Камчыбека Ташиева.

Государственная служба исполнения наказания Киргизии (ГСИН), как пишет AKIpress, опровергла освобождение Жапарова. В ГСИН уточнили, что в ночь на 6 октября в колонию, где содержится экс-депутат, приезжал Ташиев и безрезультатно пытался договориться, чтобы его отпустили. «Мы ему объяснили, что это невозможно без решения суда. И он уехал», — пояснила госслужба.

Ранее политический лидер заявил, что сторонники его партии собираются «ехать к Жапарову». Ташиев назвал это «очень сложной ситуацией» и указал, что перед ним стоит задача остановить их.

Партия Ташиева заняла второе место на выборах в законодательное собрание Киргизии. Она набрала 23,88% голосов.