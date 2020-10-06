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CМИ сообщили о выходе из колонии экс-депутата Киргизии Жапарова

В Киргизии на фоне протестов из колонии выпустили бывшего депутата парламента республики Садира Жапарова, приговоренного в 2018 году к 11,5 годам лишения свободы. Об этом сообщают 24.kg и AKIpress со ссылкой на лидера киргизской партии «Мекенчил» Камчыбека Ташиева.

Государственная служба исполнения наказания Киргизии (ГСИН), как пишет AKIpress, опровергла освобождение Жапарова. В ГСИН уточнили, что в ночь на 6 октября в колонию, где содержится экс-депутат, приезжал Ташиев и безрезультатно пытался договориться, чтобы его отпустили. «Мы ему объяснили, что это невозможно без решения суда. И он уехал», — пояснила госслужба.

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Ранее политический лидер заявил, что сторонники его партии собираются «ехать к Жапарову». Ташиев назвал это «очень сложной ситуацией» и указал, что перед ним стоит задача остановить их.

Партия Ташиева заняла второе место на выборах в законодательное собрание Киргизии. Она набрала 23,88% голосов.

Жапаров был осужден за организацию митинга в киргизском Караколе в 2013-ом году и захват в заложники тогдашнего губернатора региона Эмилбека Каптагаева. Весной 2019 года Верховный суд Киргизии сократил гего срок до десяти лет.

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Ранее митингующим в Бишкеке удалось прорваться на территорию Белого дома, а также сломать ворота здания Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО находился бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Протестующие потребовали освободить его, в ночь на 6 октября Атамбаева выпустили из СИЗО.

Столкновения между участниками несанкционированных акций протеста и силовиками вспыхнули в столице республики 5 октября. На улицы вышли сторонники партий, не прошедших 7% барьер на выборах в парламент, они требуют повторных выборов. Правоохранители использовали спецсредства, есть пострадавшие с обеих сторон.

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