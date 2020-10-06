Оппозиция Киргизии заявила о планах сформировать новое правительство

Партии, которые проиграли парламентские выборы, решили сформировать народное правительство и выбрать нового премьера

В Киргизии партии, проигравшие выборы в парламент республики, намерены сформировать новое правительство и выбрать премьер-министра. Об этом заявил на митинге лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Родина») Жанар Акаев, передает киргизская служба «Радио Свободы».

«Завтра нужно назначить нового премьер-министра и народное правительство. Второй этап — проведение народных выборов», — сказал он.

В свою очередь кандидат в депутаты от «Ата-Мекена» Тилек Токтогазиев заявил, что «три провластные партии» («Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан») не должны быть допущены к власти. «Члены этих партий не должны занимать каких-либо должностей в будущем» — считает он (цитата по «Интерфаксу»).

5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16. За депутатские мандаты в однопалатный парламент республики боролись 1,9 тыс. кандидатов, всего в парламенте 120 мест, голосование проходило на 2475 избирательных участках.