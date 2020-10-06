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Оппозиция Киргизии заявила о планах сформировать новое правительство

Партии, которые проиграли парламентские выборы, решили сформировать народное правительство и выбрать нового премьера

В Киргизии партии, проигравшие выборы в парламент республики, намерены сформировать новое правительство и выбрать премьер-министра. Об этом заявил на митинге лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Родина») Жанар Акаев, передает киргизская служба «Радио Свободы».

«Завтра нужно назначить нового премьер-министра и народное правительство. Второй этап — проведение народных выборов», — сказал он.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В свою очередь кандидат в депутаты от «Ата-Мекена» Тилек Токтогазиев заявил, что «три провластные партии» («Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан») не должны быть допущены к власти. «Члены этих партий не должны занимать каких-либо должностей в будущем» — считает он (цитата по «Интерфаксу»).

5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16. За депутатские мандаты в однопалатный парламент республики боролись 1,9 тыс. кандидатов, всего в парламенте 120 мест, голосование проходило на 2475 избирательных участках.

Экс-главу Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО
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Алмазбек Атамбаев

На акцию протеста вышли поддерживающие 11 не прошедших в парламент партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали проведения повторных выборов. Силовики начали разгонять собравшихся на площади Ала-Тоо с помощью водометов и светошумовых гранат, пострадали более 100 человек.

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В ночь на 6 октября демонстранты пошли на штурм здания Белого дома, где позднее начался пожар, и Госкомитета нацбезопасности, а также освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.

На фоне протестов глава государства Сооронбай Жээнбеков согласился встретиться с лидерами всех партий, избиравшихся в парламент, а «Биримдик», набравшая большинство голосов — принять участие в повторных выборах, если они состоятся.

Авторы
Наталия Анисимова, Анна Громова
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