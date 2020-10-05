Лидирующая на выборах в Киргизии партия согласилась на повторные выборы

Киргизская партия «Биримдик», которая набрала больше всего голосов на выборах в парламент, на фоне протестов согласилась участвовать в повторном голосовании, если оно будет объявлено. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев, передает АКИpress.

«Биримдик» призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7% барьер», — заявил он.

По предварительным данным на вечер 5 октября, у «Биримдик» 24,5% голосов, что дает ей право на 46 мандатов в парламенте. На втором месте находится «Мекенчил» с 23,88% и 45 мандатами.

В столице Киргизии Бишкеке 5 октября на протесты вышли сторонники партий, не преодолевших по результатам голосования 7% барьер. Из 16 партий, которые участвовали в голосовании, его смогли пройти четыре. Митингующие требуют провести новые выборы. Президент страны Сооронбай Жээнбеков намерен 6 октября встретится с лидерами всех 16 партий.