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Политика ,  
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Президент Киргизии призвал протестующих в Бишкеке к благоразумию

Пресс-секретарь главы государства сообщила, что Сооронбай Жээнбеков сейчас находится в Бишкеке, до двух часов ночи он был на рабочем месте. В ночь на 6 августа протестующим удалось захватить здание Белого дома
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в настоящее время находится в Бишкеке, сообщает АКИpress со ссылкой на его пресс-секретаря Толгонай Стамалиеву.

Она заявила, что Жээнбеков до 02:00 по местному времени (23:00 мск 5 октября) был на рабочем месте в здании парламента и «проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами».

«Президент рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста», — добавила она.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть 7-процентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании.Митингующие требуют провести повторное голосование.

Протестующим удалось захватить здание Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии. ТАСС со ссылкой на источники в администрации сообщил, что в здании с полуночи (21:00 мск 5 октября) нет ни сотрудников, ни депутатов. СМИ писали, что незадолго до прихода демонстрантов от Белого дома отъехала колонна машин, которая направилась в сторону от центра города.

Еще часть митингующих прорвалась в здание Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), где в СИЗО находится бывший глава республики Алмазбек Атамбаев. Они требуют освободить экс-президента.

Материал дополняется

Автор
Наталия Анисимова
Киргизия президент
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